Amazon entrega la gestión de todas sus comunicaciones en España a Vodafone

Amazon reconfigura sus servicios de telecomunicaciones en España y entrega todas sus conexiones a Vodafone España. El gigante del comercio electrónico ha elegido a la teleco controlada por Zegona para gestionar también su conectividad móvil en el país, un contrato que hasta ahora estaba en manos de Telefónica. Ambos grupos amplían así la alianza que ya tenían en el mercado español en el ámbito de las telecomunicaciones fijas.

El contrato de telefonía móvil que asume Vodafone España incluye más de 4.000 líneas móviles de Amazon en el mercado nacional. El rey de la logística comercial suma los móviles a los servicios fijos que ya le ofrecía Vodafone. Amazon apuesta así por una gestión más integrada de todas sus comunicaciones. La compañía podrá administrar bajo un modelo común la conectividad de sus profesionales, oficinas y centros operativos, con criterios homogéneos de servicio, contratación y soporte.

La teleco española, controlada por el grupo británico Zegona, ya gestiona actualmente la conectividad de sus oficinas centrales, centros logísticos y almacenes repartidos por el territorio nacional. Una red de infraestructuras que incluye más de 100 circuitos dedicados, fundamentales para unos centros que necesitan disponibilidad permanente y capacidad de respuesta.

“Uno de los factores decisivos ha sido la capacidad de Vodafone para ofrecer una solución global, con un modelo común de contratación, gestión y soporte que puede aplicarse en distintos mercados. Para una multinacional como Amazon, este planteamiento reduce la fragmentación que supone trabajar con diferentes operadores nacionales y proporciona mayor visibilidad y control sobre el servicio”, apuntan desde Vodafone.

El nuevo contrato también contempla condiciones específicas de roaming para responder a las necesidades de unos equipos de Amazon con una elevada movilidad internacional. El modelo acordado permitirá contener los sobrecostes derivados del uso de voz y datos fuera de España y simplificar la gestión de las líneas en el extranjero.

“El acuerdo representa una adjudicación relevante para Vodafone Empresas, tanto por el tamaño del contrato como por el perfil del cliente y por haberse impuesto al proveedor anterior”, destacan desde el grupo. “La operación refuerza la posición de Vodafone en el segmento de las grandes corporaciones, donde compite con una propuesta basada en la calidad de su red, la gestión internacional y el soporte especializado. También supone un respaldo a su capacidad para atender organizaciones con operaciones complejas, alta movilidad y exigencias críticas de conectividad”.