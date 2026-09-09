Inditex vuelve a pisar el acelerador: roza los 20.000 millones de ventas y firma otro récord en el primer semestre

Inditex ha vuelto a acelerar el paso tras la fuerte moderación de 2025 y ha cerrado el primer semestre fiscal, entre febrero y julio, con nuevos máximos históricos. “Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan. La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex”, ha destacado el consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras.

La multinacional gallega facturó 19.755 millones de euros en el primer semestre, un 7,6% más que un año antes, y obtuvo un beneficio neto de 2.980 millones, un 6,8% superior. Se quedó así a solo 245 millones de superar por primera vez los 20.000 de ingresos a mitad de ejercicio y a 20 de rebasar los 3.000 de ganancias.

El avance supone un cambio de ritmo respecto al pasado ejercicio. En el primer semestre de 2025 las ventas apenas habían aumentado un 0,8% y el beneficio un 1,6%, después de varios años de crecimientos mucho más elevados.

La mejora de este año devuelve velocidad a ambas magnitudes, aunque todavía lejos de las tasas de dos dígitos de 2022 y 2023. En el caso del beneficio, el incremento pasa del 1,6% de hace un año al 6,8% actual, tras haber crecido un 10,1% en 2024, un 40,1% en 2023 y un 41% en 2022.

22 trimestres creciendo

La compañía prolonga además una secuencia poco habitual por su duración: encadena ya 22 trimestres consecutivos elevando simultáneamente ventas y beneficio respecto al mismo periodo del año anterior.

La racha comenzó después de la pandemia y resistió incluso el frenazo de 2025. En el primer trimestre de 2026 ya había mejorado un 5,8% la facturación y un 5,4% las ganancias; el balance acumulado hasta julio confirma que el crecimiento se mantuvo también en el segundo trimestre.

Parte de la aceleración se aprecia con mayor claridad al eliminar el efecto de las divisas. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2% durante el semestre, frente al 7,6% contabilizado en euros. El efecto de las monedas continúa jugando en contra del grupo, que calcula que, a los tipos de cambio actuales, restará alrededor de un punto porcentual a sus ventas en el conjunto de 2026.

El primer indicador del segundo semestre apunta por ahora a una evolución parecida. Entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante crecieron un 9%, apenas dos décimas menos que el 9,2% registrado en los seis primeros meses. Es una referencia especialmente seguida por el mercado porque anticipa el comportamiento de un semestre que concentra la campaña de otoño-invierno, Navidad y las rebajas de enero.

La rentabilidad también mejoró. El margen bruto aumentó un 8,3%, hasta 11.596 millones de euros, y representó el 58,7% de las ventas, 40 puntos básicos más que un año antes.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) avanzó un 7,8%, hasta 5.513 millones, mientras que el EBIT creció un 7,6%, hasta 3.843 millones. Los gastos operativos subieron un 8,3%, medio punto más que las ventas si se incluyen todos los cargos por arrendamientos.

La posición financiera neta alcanzó los 10.398 millones de euros al cierre de julio, un 4% más, mientras que los flujos generados aumentaron un 11%, hasta 4.075 millones.

El cash flow libre casi se duplicó, desde 1.165 hasta 2.299 millones. El inventario, sin embargo, creció un 9,3%, hasta 3.789 millones.

La red comercial terminó el semestre con 5.444 tiendas, 84 menos que un año antes, tras actuaciones de apertura, reforma, reubicación o absorción en 51 mercados. Todos los formatos aumentaron su facturación, con Stradivarius, Bershka y Oysho entre los que registraron los mayores avances.

Inditex mantiene para 2026 su previsión de aumentar alrededor de un 5% el espacio bruto comercial y espera un margen bruto estable, con una oscilación máxima de 50 puntos básicos.

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La compañía prevé además inversiones ordinarias de unos 2.300 millones de euros y otros 200 millones extraordinarios para modernizar instalaciones corporativas.

Fuente: La Opinión A Coruña