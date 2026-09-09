Movilidad afectada
El temporal causa retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona, que pueden ir a más a lo largo del día
Los trenes circulan por vía única en un tramo en Sant Vicenç dels Horts, donde un rayo ha impactado sobre la catenaria
Redacción
Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona están registrando retrasos por una incidencia que afecta al suministro eléctrico entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat, causado por el impacto de un rayo sobre la catenaria, según han informado fuentes del Ministerio de Transportes, que asegura asimismo que los efectos del temporal han causado incidencias en varios servicios.
El administrador de infraestructuras ferroviarias Adif ha confirmado en redes sociales que personal de la entidad están trabajando para solucionar la incidencia en el suministro a la mayor brevedad posible. Y ha advertido de que por meteorología adversa algunos servicios ferroviarios pueden verse afectados.
Por vía única en un tramo
En consecuencia, desde el Ministerio de Transportes han explicado que en el corredor Madrid-Barcelona por los efectos del temporal tienen habilitada una vía única por tener la catenaria cortada en Sant Vicenç dels Horts en un tramo de poca longitud. De momento, han apuntado, los retrasos no son graves, pero podrían intensificarse en las horas puntas.
El temporal ha dañado las catenarias y, posiblemente, se tenga que actuar de inmediato para reparar, han explicado.
También se están registrando retrasos en la línea R2 de Rodalies por una incidencia que afecta a la señalización entre Sitges y Vilanova i la Geltrú.
Además, Adif también ha apuntado en 'X' que por una incidencia provocada por el robo de cable entre Vila-seca y Reus, los trenes que circulan por el tramo Tarragona-Reus pueden registrar retrasos. En este caso también se está trabajando para solucionar este problema lo antes posible.
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