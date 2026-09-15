Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Deportes

Telefónica alcanza un acuerdo con DAZN para la emisión de partidos de LaLiga por cerca de 1.650 millones

La operadora Telefónica asegura la continuidad de su oferta futbolística hasta la temporada 2031/2032 mediante un acuerdo no exclusivo con DAZN

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Telefónica ha alcanzado un acuerdo con DAZN para la distribución del paquete de DAZN LaLiga por cinco temporadas, con un valor medio conjunto de 1.650 millones de euros, según ha informado este martes la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho paquete incluye cinco partidos por jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, en las 38 jornadas, para su explotación en el mercado residencial, en la modalidad de pago en España.

Se trata de un acuerdo no exclusivo para cinco temporadas, de la 2027/2028 a la 2031/2032, con un valor medio de 330 millones de euros para cada una de las temporadas.

Noticias relacionadas y más

Con este acuerdo, y la firma del contrato con LaLiga el pasado mes de junio, Telefónica podrá continuar ofreciendo el 100% de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División a sus clientes, junto con la UEFA Champions League, para la cual Telefónica tiene los derechos hasta 2031.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
  2. Marlaska garantiza en Asturias que ya están tramitando devoluciones en Ceuta y da cifras: 300 expulsados por delitos y más de 5.300 retornos voluntarios
  3. Marlaska inaugura el cuartel de Mieres: 'La obra ha tenido complicaciones, pero hoy contamos con un edificio moderno, eficiente y funcional para la Guardia Civil
  4. Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
  5. El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
  6. El fallecimiento de José 'García' conmociona a la localidad de Barcia tras su accidente en moto en la N-634
  7. Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 pero no la espuma obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia
  8. El Arzobispado pone a la venta seis fincas y una rectoral en la zona rural gijonesa

Telefónica alcanza un acuerdo con DAZN para la emisión de partidos de LaLiga por cerca de 1.650 millones

Telefónica alcanza un acuerdo con DAZN para la emisión de partidos de LaLiga por cerca de 1.650 millones

Pablo Sáenz: kilómetros y colmillo

Pablo Sáenz: kilómetros y colmillo

Solo cuatro concejos asturianos superan la renta media municipal del país, con Oviedo a la cabeza

Solo cuatro concejos asturianos superan la renta media municipal del país, con Oviedo a la cabeza

'La maldición de Widow's Bay' arrasa en unos Emmy que honran la partida de estrellas

'La maldición de Widow's Bay' arrasa en unos Emmy que honran la partida de estrellas

Irarragorri, dueño del Sporting, se abre en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA: "Hay un acuerdo con la ciudad para cuando el club suba a Primera recomprar Mareo"

El Amazon Prime Day ya tiene fecha y estas son las ofertas que ya debes tener en tu radar

El Amazon Prime Day ya tiene fecha y estas son las ofertas que ya debes tener en tu radar

Anne Hathaway, la venganza de la exprincesa Disney

Anne Hathaway, la venganza de la exprincesa Disney

PSOE e IU pactan la ley que elevará el control a las universidades privadas y que fijará condiciones para nuevos estudios

PSOE e IU pactan la ley que elevará el control a las universidades privadas y que fijará condiciones para nuevos estudios
Tracking Pixel Contents