El Gobierno prepara nuevas medidas para compensar la subida del gasóleo agrícola y pesquero

El Gobierno está "reflexionando y trabajando de manera efectiva" en nuevas medidas de apoyo que permitan a agricultores, ganaderos y pescadores mitigar el impacto del encarecimiento del gasóleo B, que es el que usan estos colectivos y que, desde el inicio de la guerra de Irán, se ha encarecido en un 45,6%, según los datos más recientes del Ministerio de Agricultura. La inestabilidad en una ruta comercial tan clave como el mar Rojo, que se suma a los problemas de tráfico que hay desde hace meses en el estrecho de Ormuz, han disparado aún más los precios en las últimas semanas.

Consciente de que la situación es complicada y después de que el sindicato mayoritario COAG hiciera público su malestar por la situación, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha adelantado este miércoles que "el Consejo del Ministro en las próximas semanas tendrá que deliberar y tomar una decisión a este respecto, porque es un instrumento también para frenar el incremento de precios de los alimentos de cara a los ciudadanos", ha asegurado Planas.

La idea pasa, según ha apuntado el titular de Agricultura, por activar las herramientas disponibles en el marco de la autorización de la Comisión Europea -válida hasta el 31 de octubre-, que permite compensar hasta un 70% del incremento registrado respecto a los precios previos. "Pero nos vamos a tener que mover solo dentro de ese marco del 70%, que es el que ha autorizado Bruselas", ha precisado Planas, tras ser preguntado sobre la posibilidad de que también se aplicasen descuentos del IVA u otras ventajas fiscales.

Situación crítica

"El campo no puede afrontar el nuevo curso agrario con un combustible que se ha disparado un 45% y unas ayudas que no cubren ni la mitad del sobrecoste", lamentaba este martes la organización COAG, que aseguraba que "llenar un depósito de tractor de 300 litros cuesta actualmente 421,50 euros, frente a los 289,50 euros del 23 de febrero". Eso penaliza, además, a las explotaciones que están más mecanizadas.

El precio medio ponderado del gasóleo B o agrícola se sitúa esta semana en España en 1,405 euros por litro, un precio que es un 45,6 % superior al registrado antes del inicio de la guerra en Irán. Respecto al anterior registro, tomado el pasado 7 de septiembre, este importe supone una subida del 1,48%.

El gasóleo de uso pesquero, esta vez sin impuestos, se vendía en los postes marítimos de media en la jornada del 7 de septiembre a 1,191 euros el litro, lo que supone un incremento semanal del 5,41% y un valor un 70,85% más alto que el de antes del inicio de la guerra en Irán. De hecho, han sido ya varias las flotas pesqueras que han amenazado con dejar de salir a la mar si esta escalada continúa, porque ya no pueden cubrir las pérdidas.

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Planas, que este miércoles se reúne con los consejeros autonómicos de Agricultura para explicarles las novedades de la nueva Política Agraria Común (PAC) y de la Política Pesquera Común (PPC) ha recordado el despliegue del paquete de 665 millones de euros destinado a amortiguar el encarecimiento de los fertilizantes, del que ha destacado que es una cifra "que multiplica por 10 la del segundo país de la Unión Europea, que no se sitúa más allá prácticamente de los 50 millones de euros". También ha hecho hincapié en que el Gobierno ya ha ejecutado aproximadamente 400 millones de euros con ayudas dirigidas a más de 200.000 agricultores y ganaderos.