Grupo Dia cerró 2022 con unas ventas netas de 7.286 millones de euros, un 9,6% más que en 2021, al tiempo que en España se situaron en 4.436,2 millones de euros, un 5,4% superiores a las del ejercicio anterior, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, las ventas brutas bajo enseña del grupo totalizaron 8.900,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5%, mientras que en España avanzaron un 6,3%, hasta los 5.317 millones de euros.

En el cuarto trimestre de 2022 las ventas netas del grupo ascendieron a 1.779 millones de euros con un incremento 'Like for Like' del 7,3%. Con este resultado, la compañía enlaza tres trimestres consecutivos de incremento en ventas comparables y positivo en el acumulado de los últimos nueve meses en todos los mercados en los que opera. En España, las ventas comparables se elevaron un 11,6% en el cuatro trimestre, ganando cuota de mercado, según ha explicado la compañía. Asimismo, en el último trimestre del año, el número de tickets ha aumentado un 6,9%, subrayando la tendencia positiva registrada en los trimestres anteriores.

En el año, el número de tickets ha avanzado un 6,7%, con una reducción de un 0,9% en el importe de la cesta media, dato que, según la compañía, "refrenda la buena acogida y bondad del modelo de proximidad por el que apuesta Dia". La compañía ha resaltado que este nuevo Dia está "plenamente implantado" en España y Argentina, donde se han transformado 809 y 255 tiendas, respectivamente, en el último año.

Nuevas aperturas

Además, en España se han abierto 23 nuevas tiendas y 101 en Argentina.De este modo, en estos dos mercados ya operan 2.211 tiendas del nuevo modelo, el 77% de su red de proximidad. Adicionalmente, en el último año la compañía ha anunciado dos operaciones estratégicas que profundizan en el foco del Grupo: la venta en España de un grupo de tiendas de gran formato a Alcampo y la venta de Clarel.

Ambas operaciones están pendientes de que se cumplan distintas condiciones y se espera dar cierre a ambos procesos durante 2023. Las ventas netas de las tiendas afectadas por la venta a Alcampo y de Clarel sumaron un total de 761 millones de euros en 2022. Excluyendo de su perímetro las tiendas afectadas por las dos operaciones anunciadas, España logra un crecimiento de ventas comparables del 8,3% en el año y del 12,5% en el cuarto trimestre de 2022. Por otro lado, la compañía ha resaltado que el peso de la marca Dia en la cesta de los clientes ha aumentado casi cuatro puntos porcentuales en España durante 2022, hasta representar el 52,6%.

"Hemos cerrado un año desafiante y de gran relevancia para Dia en el que hemos cumplido los objetivos marcados en nuestra hoja de ruta. El impulso en las ventas constata que la profunda redirección del negocio iniciada en 2019 ha servido para consolidar un modelo y una propuesta de valor ganadores que nos acerca al final del proceso de 'turnaround' de la compañía. Desde aquí, agradezco el enorme esfuerzo de nuestros equipos y nuestros franquiciados en este tiempo porque este nuevo Dia se ha logrado gracias a su compromiso y a una guía estratégica clara", ha subrayado el CEO Global de Grupo Dia, Martín Tolcachir.