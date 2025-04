"La incertidumbre con la jornada laboral bloquea la renovación de convenios"

- ¿Las diferencias con Garamendi pueden entorpecer la negociación sobre la jornada laboral?

- Sería una falta de responsabilidad tanto de Antonio como mía. En ningún caso. Mi relación con Antonio siempre ha sido buena y por mi parte siempre lo será. De máxima lealtad y sincera.

- Hace un par de semanas Conpymes organizó un acto en Madrid contra la jornada laboral que plantea Yolanda Díaz. Los argumentos fueron muy similares a los de Cepyme. ¿Vería con buenos ojos una acción concertada con ellos?

- Quien representa hoy a los intereses de la pequeña y mediana empresa española es Cepyme. Y Cepyme, que está dentro del paraguas de la CEOE, es quien debe de liderar cualquier acción. Lo que sí puedo advertir y advierto, es que cuando uno deja su espacio, el espacio no se queda siempre libre. El espacio es ocupado por otra persona en cualquier ámbito de la vida. Ya sea en el personal, en el familiar o en este caso en el de organizaciones empresariales. Por tanto, lo que invito a los míos es a seguir trabajando de forma concienzuda.

- ¿Han hablado con Junts de la jornada laboral? ¿Qué postura les trasladan?

- En el arco parlamentario no hay una mayoría que pueda admitir o defender la reducción de la jornada de forma unilateral, como lo está haciendo en este caso el Gobierno de España o particularmente una parte del Gobierno de España. Creo que el arco parlamentario hoy rechaza claramente una medida que de forma clara y evidente es contraria a los intereses del mundo empresarial y particularmente contraria a los intereses del mundo de la pyme.

- Foment afirma que en Cataluña la incertidumbre en relación con la jornada laboral está bloqueando algunas renovaciones de convenios. ¿Cree que está ocurriendo en el resto de España también?

- Sin duda. Una medida que el Gobierno quiere poner en funcionamiento, que tiene un coste directo de más de 12.000 millones de euros para la pyme española, que no ha pasado por ninguna mesa de negociación colectiva, está poniendo en jaque muchos convenios colectivos de las más de 4.500 mesas de negociación colectiva que hay abiertas en España. Con el salario mínimo ya pasó. Es un intervencionismo clarísimo dentro de la negociación colectiva que es inasumible.

- La ANC dice que los sueldos deberían subir al menos un 3%. Esto se acordó hace un par de años. ¿Cree que esa subida es razonable ahora?

- El problema está en que te cambien las reglas de juego una vez que tú estás acordando una serie de cuestiones. No tiene ningún sentido que el Gobierno intervenga de forma clara en la voluntad que previamente hayan tenido sindicato y empresario. Pero lo más grave de todo esto que está sucediendo alrededor de la negociación colectiva, con ese intervencionismo del Gobierno, es que no pasa nada, que se olvidan las diferentes medidas que se están adoptando.

- Si al final la reducción de jornada sale adelante, ¿las pymes deberían optar por reducir minutos o por tener más días libres?

- Desgraciadamente hemos llegado a un debate que plantea si 37,5 horas sí ó 37,5, no. Esta semana nos levantamos con el congreso de Sumar, en el que ya pedían 32 horas. ¿Pero en base a qué? ¿Dónde está el estudio que avala? ¿Cuál es la memoria económica asociada a una medida de tal calado? Absolutamente ninguna. No tiene ningún sentido. No comparto asumir el relato de 37,5 sí ó 37,5 no. Yo comparto el relato de que sea cada sector y cada territorio, en la más de 4.500 mesas, los que negocien cuáles tienen que ser las horas en cada sector y en cada territorio. Es una verdadera barbaridad hablar de 37,5 horas semanales. ¿En qué convenio colectivo de España se hablan de las horas semanales? Las horas son el cómputo anual. Ni siquiera hablamos del cómputo anual de hora, sino de una medida populista y cortoplacista de cuántas horas semanales tenemos que trabajar.

- ¿Le pediría al Gobierno que revise las contratas públicas para incluir el coste de la reducción de la jornada laboral?

Siempre. En la negociación del salario mínimo en estos últimos años, que ha subido el 80% desde el año 2016, que se dice pronto, el coste ha ido directamente a la empresa. Y nosotros le decimos que todos aquellos que están en contratos públicos, ¿cómo pueden asumir esa subida salarial? Muchas veces una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, y el Gobierno de España pone la norma para que la cumpla la empresa privada, pero no para que la cumpla la Administración Pública.

- ¿Cuál cree que será el efecto de la reforma de la jubilación parcial que entra en vigor mañana? ¿Va a permitir que tenga una utilización mayor?

- Llevamos trabajando muchísimo tiempo con el Ministerio de Seguridad Social en cómo afrontar esto y cuestiones que vayan avanzando en el sostenimiento de la seguridad social, pues bienvenidas sean. Ojalá advirtamos caminos que puedan hacer sostenible a un sistema de pensiones que está en dificultades.