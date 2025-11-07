Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: "El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia"

Alfredo Suárez y Flor Álvarez Lloriana han sido reconocidos con el premio a los mejores empresarios del año en Asturias. Suárez es el presidente de Asturmadi Group, que es una compañía que se dedica a la fabricación de puertas y, además, de seguidores solares, que son los sistemas mecánicos que orientan los paneles hacia el sol. Lo hace a través de sus dos divisiones: Doors y Reenergy. En unos días celebra, de hecho, cuarenta años de trabajo. Lo hará inaugurando la mayor ampliación de una empresa que siempre se ha volcado por la comarca de Avilés. Álvarez Lloriana, por su lado, es consejera de la compañía y, además, hija de uno de los empresarios más importantes de la historia económica de la región: Manuel Álvarez Lloriana. Los dos juntos llevan ahora una empresa que da empleo en Asturias y en México a centenar y medio de personas. Conversan con LA NUEVA ESPAÑA en las oficinas del grupo, en el polígono de Las Arobias (Avilés).

¿Qué les parece este premio?

Flor Álvarez: Pues a mí me hace mucha ilusión, la verdad, porque nunca he recibido un premio al alimón con nadie, y menos con mi marido. El premio, desde luego, lo merece más él que yo. Obviamente. Yo estoy aquí detrás, de "background". No hago mucho, pero bueno, a lo mejor cuando llega a casa yo le recuerdo, como aquel esclavo que iba detrás de Julio César, que es humano. Entonces, cuando está hundido, le digo que todo pasa, que también esto pasará, esa frase maravillosa. Y cuando está muy arriba le digo que es humano. Yo soy la calle.

Lo que sí que tenían muy claro era que iban a ejercer de asturianos, que su apuesta es por Asturias.

Alfredo Suárez: Ahora celebramos cuarenta años, nuestra apuesta es Asturias, seguimos firmemente en ella. Tenemos inversiones también en otros países, lógicamente, por diversificación, pero el núcleo principal de nuestros negocios está siempre en Asturias y en Avilés, concretamente.

¿Porque son de aquí?

A. S. : Bueno, sí. Asturmadi empezó en la ría de Avilés, en una nave muy chiquitita de 70 u 80 metros cuadrados. Si hubiera empezado en otro lugar, no sé... El caso es que me encariñé con Avilés.

Y cuando, hace cuarenta años, era carpintero...

A . S. (Risas): Perdone, yo nunca fui carpintero en la vida, he llevado un traje y una corbata todo el tiempo.

Lo reformulo, lo reformulo. Cuando hacía sus primeras puertas, ¿pensaba que iba a tener esta empresa que tiene ahora?

A. S.: Sí, siempre, era un tío de pensamiento grande.

F. A.: Soñó en grande.

A. S.: Me recuerdo con mi madre, cuando veníamos de Llanera y tenía aquel bajo que tenía 70 metros. Recuerdo que siempre me reñía cuando compraba una máquina, una máquina de nada, 3.000 euros para pintar puertas. Yo le decía: "Mira, mamá, ¿ves toda esta ría? Un día gran parte de ella va a ser mía". Eso le decía a mi madre, lo tenía claro.

Como el Rey León, vamos, como el Rey León.

A. S.: De todas formas tenemos que tener cuidado con esas cosas porque el mayor enemigo de un empresario es la vanidad, porque la vanidad va muy pegada a la soberbia. Así que le diré que este premio lo recibimos con mucho orgullo, pero con la cabeza clara: hay que tener mucha responsabilidad sobre lo que significa. Y humildad.

El grupo Asturmadi tiene dos áreas muy marcadas.

A. S.: Sí. Una es la de puertas metálicas. Se llama Doors. Ahora acabamos de hacer una ampliación bestial ahí también. Eso es mi negocio de toda la vida: es una "commodity"; es decir, la gente necesita puertas siempre. Quitando la crisis en el 2008, que casi nos tira abajo. Si no hubiera sido por Flor, hubiera cerrado la empresa. Ya teníamos capital para vivir; o sea, no teníamos ya una necesidad. Pero bueno, ella me convenció que merecía la pena tantos años que llevaba yo de sacrificio. Apostamos por la diversificación, por exportar. Y después tenemos otra pata que ahora está pasando momentos duros, que es la de renovables.

Explíquenmelo.

A .S.: Ya ve el sector de renovables cómo está: es un sector que está mal regulado en Europa y ahora mismo, con el tema arancelario de Donald Trump, nos están dando fuerte los asiáticos en las obras. Y esto no es una "commodity", esto es proyecto por proyecto por proyecto. Entonces, ahora estamos compitiendo con los chinos, que es muy difícil competir con ellos, pero bueno, nosotros estamos defendiendo nuestra calidad, y ahí yo creo que los políticos que tenemos, sobre todo nacionales, porque aquí no tiene que ver lo regional... Tanto los políticos nacionales como Europa materializan el fracaso. Y esto es así porque a mí me prohíben traer bobinas de acero de China, porque tienen un arancel, pero, sin embargo, yo sí puedo ir a transformar a China y traer el producto transformado. Y pasa las fronteras sin arancel. Esto es una vergüenza porque Europa se está cargando la manufactura europea, es una vergüenza. Entonces, mire, hay un empresario muy conocido, amigo nuestro, que me dijo una frase que es buenísima: Estados Unidos innova, Asia trabaja, y Europa regula.

Con lo cual, hablar de crecimiento...

A .S.: El tema de renovables está medio parado. A nosotros no nos afecta tanto porque tenemos mucha tecnología. Eso quiere decir que, al tener tanta tecnología, la mano de obra influye muy poco. Aquí hay muy poca mano de obra, es todo líneas de producción. Y entonces ¿qué hacemos? Pues ahora mismo, que estamos en Doors a tope de producción, parte de renovables la paso a Doors y esta la dejo a un turno. Vamos equilibrando. Nosotros no vamos a hacer expedientes de regulación de empleo en el momento, ni nada de eso.

En otras palabras: la política de aranceles les están haciendo un roto.

A. S.: Totalmente, total. Eso conlleva, como le dije, que tengamos que entrar en el mercado asiático, a pesar de que ese mercado está todo subvencionado. Sin embargo, así no puedes luchar con los precios de los chinos. Pero yo sí podría competir con ellos porque tengo líneas de producción mejores que las de ellos. Si a mí me dejaran importar material de Asia, pero no me permiten... Ahora bien, ellos sí pueden meter producto manufacturado en España. A ellos, transformado el producto, no se les cobrarán aranceles, eso es una vergüenza.

F. A.: Una verdadera incongruencia.

A. S.: Una incongruencia total.

¿Por dónde va la línea de crecimiento del grupo?

A . S.: Por la industria. Si me pregunta hace un año, le hubiera dicho que por las renovables. Yo creo que esto es un bache pasajero. Nosotros pasamos todas las crisis: pasamos la de 2008 de construcción, pasamos la de Lehman Brothers, ahora estamos pasando la de los aranceles. Nosotros vamos librando de todas. A pesar de que nadie se atreva a decirlo, es muy importante decir que los empresarios debemos ganar dinero, mucho dinero. Así, cuando vienen las vacas flacas, tenemos los almacenes llenos para poder aguantar el personal y para poder seguir. Entonces, que quede muy claro –a los sindicatos, a los trabajadores- que la empresa tiene que ganar mucho dinero.

F. A.: Yo digo que Alfredo es un empresario de raza, que ha nacido para esto. Por donde vamos, ve una empresa. Tengo que recordarle que no, que por ahí que no. Yo qué sé, una juguetería. "Pues esto es un buen negocio". Bueno, yo me meto en todo. O un asador de pollo. "Pues esto es un buen negocio, Flor". "Tú haz lo tuyo. Zapatero a tus zapatos".

¿Cuántos son ahora?

A .S.: En todo el grupo, con las delegaciones... Porque nosotros ahora crecimos mucho en el lado comercial. Entonces tenemos la fábrica de México, tenemos oficinas nuevas en Lisboa y en Oporto, en Tánger y en Casablanca, en Perú. Ahora queremos abrir otra en Colombia. O por el tema de aranceles, incluso estamos pensando poner una oficina comercial en Panamá. Con lo cual, a ver si me puedo librar del tema de los aranceles del acero. Y ahora seremos como unos 135-140.