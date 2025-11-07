Asturfeito: competitividad industrial, arraigo regional y proyección global

Con una fabricación 100% regional, Asturfeito desde Asturias impulsa proyectos globales en sectores relevantes, como el nuclear, la Defensa, el astronómico, o científico entre otros, apoyando el desarrollo de tecnologías que ayudan a construir el futuro y a comprender mejor el universo. Su compromiso es claro: competir en la primera línea internacional sin renunciar a sus raíces, generando impacto real en la economía y en las personas. Lo hacen con un modelo propio, que integra capacidades únicas de ingeniería y fabricación. Ese enfoque, altamente especializado y competitivo, les permite convertir retos complejos en equipos y componentes fiables, con estándares de calidad, seguridad y fiabilidad de primer nivel. Están a la vanguardia en fabricación avanzada, con equipamiento de última generación que aporta una calidad y eficiencia diferencial.

Más allá del impacto de cada proyecto, la actividad de Asturfeito se traduce en empleo cualificado, estabilidad y oportunidades de crecimiento profesional. Por ello, mantienen un centro de formación que actualiza competencias técnicas, impulsa el talento joven e integra a profesionales en equipos multidisciplinares, asegurando un equipo humano y una producción de primer nivel. Además, desarrollan iniciativas internas que promueven la colaboración con asociaciones, ONG, centros educativos, la universidad, la cultura y el deporte. Creen que la industria también se mide por su contribución al entorno.

Fabricar aquí y competir en el mundo significa activar una cadena de suministro que incorpora a proveedores locales en ecosistemas internacionales, elevando estándares de exigencia y abriendo mercados a nuestros colaboradores. Esa es su manera de "poner Asturias en el mapa": demostrar con resultados que, desde la región, se puede hacer frente a los grandes retos de presente y futuro.

Asturfeito seguirá invirtiendo en capacidades, innovación y personas para acompañar a sus clientes en proyectos trascendentes, manteniendo siempre el mismo principio: todo se diseña, se fabrica y se cuida desde aquí. Con orgullo industrial, visión global y raíces bien firmes.