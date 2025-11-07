Cantábrica Agricultura Urbana: hidroponía y vertical farming: cultivos del futuro, en la ciudad

En el centro de Oviedo crecen 60 variedades de microbrotes, como berros, guisantes o mostaza. Y todo esto en las instalaciones de Cantábrica Agricultura Urbana, fundada por los biólogos Tesa Portillo y Javier Espina, una pequeña granja urbana de microgreens, es decir, pequeñas plantas que se encuentran en sus primeras etapas de crecimiento. La empresa, nacida en 2021, combina ciencia, sostenibilidad e innovación para transformar la manera en la que se obtienen los alimentos. Tesa Portillo y Javier Espina, fueron pioneros en instalar una granja vertical en Asturias, un huerto interior donde crece un amplio abanico de plantas culinarias durante todo el año.

Los cultivos se desarrollan sin tierra, con muy poca agua y sin pesticidas, gracias a un sistema hidropónico en un entorno completamente controlado. La tecnología permite cosechar productos frescos, nutritivos y de proximidad que abastecen a restaurantes, tiendas gourmet y supermercados. Además de su labor como productores, Cantábrica trabaja en el desarrollo de nuevos productos alimentarios a través de proyectos de I+D, ampliando las posibilidades de una agricultura innovadora y sostenible.

Invernadero subterráneo. Entre sus iniciativas más singulares destaca su participación en la creación del primer invernadero subterráneo de España, en el antiguo pozo minero de Carrio (Laviana), donde experimentan con cultivos de alto valor añadido bajo tierra. En solo unos años, su trabajo ha sido reconocido con diversos premios y menciones, consolidando a Cantábrica Agricultura Urbana como un referente en la nueva generación de agricultura local, tecnológica y respetuosa con el entorno. Los cultivos hidropónicos, a diferencia de los tradicionales, no se nutren de forma directa de la tierra. En este caso, se cultivan sobre sustratos inertes que se complementan con una serie de soluciones nutritivas formuladas para cada caso concreto.