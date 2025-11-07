"Que nos dejen seguir trabajando en Asturias", claman los empresarios

Desde una huerta ecológica a los sistemas de defensa más sofisticados. De productos de queso y leche a buques con la mejor tecnología. Del análisis medioambiental más concienzudo a la sidra más sabrosa. De puertas contra incendios al calor de la hostelería local. Los sectores más variopintos de la economía de Asturias convivieron anoche en la segunda edición de los premios "Empresa del año Banco Sabadell" de LA NUEVA ESPAÑA. Diez galardones a compañías, empresarios y asociaciones de ámbitos diversos, todos con un propósito común, como se puso de manifiesto en la gala: seguir trabajando en y por la región.

La ceremonia acogió, en el hotel de La Reconquista de Oviedo, a más de un centenar de empresarios asturianos, así como a miembros del Gobierno regional, diputados de la Junta General del Principado y dirigentes de las principales patronales y cámaras de comercio. Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, estuvo representada por su director general, Sergui Gillot, que acudió junto a la directora general del periódico, Ángeles Rivero; el director, Gonzalo M. Peón, y el gerente, Marcos Alonso. También estuvo Isidoro Nicieza, consejero de Prensa Asturiana.

En la gala, la decena de premiados cautivó al público reunido en el salón Covandoga con discursos emotivos, personales, simpáticos y de ánimo que ensalzaron además los proyectos empresariales nacidos en Asturias que compiten a nivel global.

Reivindicación. Hubo asimismo mensajes reivindicativos. Un ejemplo lo ofreció Belarmino Feito, fundador y presidente de Asturfeito, distinguida como "Empresa más internacional": "Estoy especialmente orgulloso de que sigamos haciendo el 100% de nuestra actividad en Asturias, porque un reto de Asturias es que los empresarios de la región podamos seguir trabajando aquí, en nuestra tierra. Algo que a veces se hace realmente difícil".

La frase condensó la multitud de mensajes que desde hace años dirige la comunidad empresarial asturiana a las autoridades del Principado: demandas de más facilidades, tanto administrativas como fiscales, para que las compañías (muchas de ellas de propiedad familiar) puedan seguir desarrollando su actividad en Asturias.

«El Principado debe esforzarse en que las empresas sigan aquí y que vuelvan las que se han marchado» Álvaro Platero — Presidente de Gondán

Feito no fue el único en manifestarse en esa línea. También lo hizo Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán, grupo que en este 2025 cumple un siglo de existencia y que ayer recibía el premio a la "Empresa del año". Platero se dirigió de forma directa al consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, sentado en la primera fila: "Tenéis que hacer esfuerzos para que Asturias sea atractiva, tanto para que los que ya están aquí se queden aquí, como para que los que se han marchado puedan regresar".

«Estoy especialmente orgulloso de que hagamos el 100% de nuestro trabajo en la región» Belarmino Feito — Presidente de Asturfeito

Ambición. El empresario de Castropol puso como ejemplo las oportunidades que supone para Asturias otra compañía galardonada anoche, en este caso como la más innovadora: Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa madrileña de sistemas de defensa que cuenta con un centro de I+D en Avilés con previsiones de ampliación. Su presidente, Javier Escribano, expresó su agradecimiento reafirmando su apuesta por el territorio: "Venimos a Asturias con ambición, somos una empresa ambiciosa que quiere crecer aquí". "Confiamos en Asturias al máximo porque vemos que es un lugar donde la industria es querida, valorada y admirada. Tenemos muchísimas ganas de crear industria, queremos traer aquí parte del éxito que hemos llevado al mundo", ahondó Escribano, que fundó la compañía junto a su hermano Ángel, actual presidente de la multinacional de defensa Indra, también con notables proyectos inversores en la región.

«Confiamos en Asturias al máximo, queremos traer aquí parte del éxito que hemos llevado al mundo» Javier Escribano — Presidente de EM

Geopolítica. La defensa es un sector muy expuesto a las tensiones geopolíticas, asunto de actualidad que también salió a relucir en la gala en boca del matrimonio formado por Alfredo Suárez y Flor Álvarez, fundadores del grupo Asturmadi (fabricante avilesino de puertas metálicas cortafuegos y otras piezas industriales), que recogieron el premio "Empresarios del año". "Estamos sufriendo unos aranceles que encarecen la producción y pueden dañar la innovación. Es necesario un cambio de estrategia si se quiere alcanzar la paz", advirtió Suárez. Y citó la frase que recientemente le dijo un amigo suyo para describir las asimetrías que padecen las empresas europeas en la competencia internacional: "Estados Unidos innova, China trabaja y la Unión Europea regula, y además regula mal". El agradecimiento de su esposa fue en clave más personal, con un recuerdo emocionado a sus padres.

«Estamos sufriendo unos aranceles que encarecen la producción y dañan la innovación» Alfredo Suárez — Presidente de Asturmadi

El campo. La Asturias rural y el medio ambiente también tuvieron un importante protagonismo. "Hay que ocuparse y preocuparse por el sector agrario", reivindicó el fundador y presidente de ILAS-Reny Picot, Francisco Rodríguez, quien declaró sentirse "particularmente emocionado" al recibir el premio "Mejor trayectoria empresarial". Rodríguez agradeció expresamente a LA NUEVA ESPAÑA su "preocupación y su cobertura del sector agrario, algo que no es habitual en prensa". Añadió un llamamiento al optimismo y a exponer a la sociedad los logros de los empresarios asturianos: "Cuando nos ven, somos más".

«Tenemos que aprovechar para mostrar lo que hacemos; cuando se nos ve, somos más» Francisco Rodríguez — Presidente de Ilas

También manifestaron su "orgullo de pueblo" Yolanda y Samuel Trabanco, directora de ventas y gerente, respectivamente, de Sidra Trabanco, distinguida como "Empresa familiar". "Somos de pueblo y nos sentimos muy orgullosos de la zona rural", afirmó Yolanda Trabanco, que también destacó: "El único protocolo familiar que tiene la empresa es cuidar: cuidar a los demás, cuidar a la familia, cuidar el producto y cuidar la tierra".

«La hostelería, uno de nuestros principales clientes, está logrando poner a Asturias en el mapa» Javier Espina — CEO de Cantábrica Agricultura Urbana

Del cuidado de la tierra también se ocupa otra compañía galardonada, la consultora medioambiental ovetense Taxus, premiada como "Empresa más sostenible". "El apellido de sostenibilidad lo llevamos con mucho honor", aseguró su director, Javier Granero. Comentó que uno de sus clientes históricos es precisamente Astilleros Gondán: "Las empresas aprendemos mucho de nuestros clientes, y nosotros hemos aprendido mucho de Gondán". Asimismo, Granero apeló a la vocación de la conservación del entorno natural que realizan compañías como Taxus: "No trabajamos para el hoy, sino para el futuro de los que vienen detrás de nosotros".

«Por desgracia, a veces la actualidad agraria queda en un segundo plano respecto a otras cuestiones» María Celis — Directora de producción de Finca El Cabillón

Del campo también es el proyecto reconocido como el de "Mayor impacto social", la Finca el Cabillón, una huerta ecológica de frutas y hortalizas vinculada a la Fundación Edes, entidad sin ánimo de lucro que ayuda a personas con discapacidades. El premio fue recogido por Lucía López, trabajadora de El Cabillón, y María Celis, responsable de producción. Esta última lamentó que "a veces la actualidad agraria queda en un segundo plano".

«Todos vamos en algún momento del día a un bar, y eso es riqueza para España y para Asturias» José Luis Álvarez Almeida — Presidente de Hostelería de España

Estar en el mapa. El mundo rural es donde también opera la distinguida como "Start-up del año", Cantábrica Agricultura Urbana. Su consejero delegado, Javier Espina, destacó que la empresa tiene como principal cliente a la hostelería, sector que aprovechó para reivindicar: "La hostelería está poniendo a Asturias en el mapa".

Las actividades hosteleras y turísticas de Asturias fueron otras de las estrellas de la noche. Estuvieron representadas, entre otros, por el ovetense José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal nacional Hostelería de España. "Estoy aquí por las 10.000 empresas turísticas de Asturias que cada mañana levantan la persiana", subrayó Almeida, que hizo un elogio de la presencia cotidiana del sector hostelero en la vida de los ciudadanos. "Todos los que estamos aquí vamos cada día a un bar, y eso es la riqueza de España y Asturias. Estamos muy orgullosos de ser líderes en turismo, porque al final damos felicidad a los demás; somos la industria de la felicidad", aseveró.

«Nuestro único protocolo familiar es cuidar de los demás, del pueblo, del producto y de la familia» Yolanda Trabanco — Directora de Sidra Trabanco

La gala de los premios "Empresa del año Banco Sabadell" se cerró con la actuación del cantautor Fran Juesas. Interpretó su canción "Asturias", con nostálgicas alusiones a las costumbres y paisajes de la región, y cerró la ceremonia con una marchosa mezcla de clásicos del "rock". El centenar de empresarios congregados en el hotel La Reconquista se sumó con palmas y cánticos, y la noche de la empresa asturiana concluyó con vibrantes notas musicales.

«Nosotros no trabajamos para el hoy, sino para el futuro de los que vienen detrás de nosotros» Javier Granero — Director de Taxus

Sergi Guillot. / Luisma Murias

Sergi Guillot: "La fiscalidad y el talento son los mayores retos"

Las compañías distinguidas con el premio "Empresa del Año" son "el futuro de Asturias", destacó Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, durante el discurso de apertura de la gala, en el que situó la fiscalidad y reclutación del talento como los principales retos de la economía de la región.

"El acto de hoy es un ejercicio de reconocimiento mutuo", resaltó Guillot antes de destacar la importancia de la comunicación. Citó al historiador Yuval Noah Harari y su libro "Sapiens" para destacar que en un momento de la historia el homo sapiens se convirtió en la especie dominante del planeta gracias a su capacidad de lenguaje articulado para crear realidades inventadas, conceptos que crean comunidades. Señaló que la idea de Asturias es una de esas realidades, "una idea que todos compartidos y a la que cada uno contribuimos".

Guillot afirmó que LA NUEVA ESPAÑA ha contribuido desde hace 89 años a formar esa idea de lo que es Asturias y lo ha hecho a través de lo que el reciente premio "Princesa de Asturias", el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su libro "Infocracia", denomina con el término de esfera pública, que es el lugar en el que, a pesar de nuestras diferencias, somos capaces de discutir bajo un marco mental compartido. "Esto es lo que crea LA NUEVA ESPAÑA a través de noticias, iniciativas de participación, opiniones... Cada uno con la suya, pero con un marco compartido que es el de Asturias", afirmó.

Guillot reivindicó el término esfera pública porque cada vez hay mayor polarización y señaló que, según algunos estudios, la desinformación ya se sitúa como principal preocupación por encima de las guerras y las catástrofes climáticas.

Apuntó que Asturias está haciendo un esfuerzo para transformar su modelo económico hacia un modelo productivo basado en la economía del conocimiento, pero que no pierde las oportunidades de la reindustrialización. Destacó el potencial de la región en sectores como el la defensa y el turismo. Añadió que Asturias tiene la tasa de actividad más baja del país, aunque en los últimos años ha crecido, y que el paro se ha reducido hasta el 8,75%. "Los datos mejoran, pero hay importantes retos como la fiscalidad o el reclutamiento del talento", aseguró.

El director general de Prensa Ibérica reivindicó la importancia de reconocer, con actos como el de ayer, a empresas "que visibilizan una Asturias que también es emprendedora". Esas empresas "son referentes y modelos de inspiración" en la esfera pública, destacó Guillot.

Pablo Junceda. / Luisma Murias

Pablo Junceda: "Asturias tiene futuro porque tiene buenos empresarios"

"Esta región tierne futuro sencillamente porque tiene buenos empresarios", afirmó Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell y director general de Sabadell Herreno, durante su intervención en la gala de los precios "Empresa del año". Pablo Junceda citó al escritor leonés Julio Llamazares y tomó sus palabras para afirmar que para conocer bien cualquier cosa es necesario "ir, ver, andar y, finalmente, contarlo". Señaló que eso es lo que hace LA NUEVA ESPAÑA "en la exigente y necesaria tarea de contarnos lo que ocurre en Asturias" y añadió que los asturianos "necesitamos medios de comunicación como el que hoy ejerce de anfitrión, empresas, empresarios y también, por la parte que me toca, bancos que hagan exactamente lo mismo: que estén, que vean, que anden, que lo cuenten y que actúen".

Pablo Junceda destacó la importancia del compromiso con el territorio porque "sólo así se puede formar parte esencial de Asturias, conocer su pulso y poder contarlo con criterio, para actuar en consecuencia".

El director general adjunto de Banco Sabadell y director general de Sabadell Herreno se refirió al camino recorrido por la entidad bancaria en los últimos 18 meses bajo la presión de la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por BBVA y que finalmente fue rechazada por los accionistas de la entidad de origen catalán. "Llevábamos una mochila llena de preocupaciones, temores, inquietudes, pero también ilusiones y fortalezas: las que nos dan cada día nuestros clientes y accionistas", afirmó Pablo Junceda, que en ese momento recordó las palabras que pronunció hace un año en la gala de los primeros premios "Empresa del año". "Les dije que volveríamos a estar aquí otra vez y, como somos gente de palabra, aquí estamos", recalcó el directivo de banca, que añadió que, finalizado ese camino "la mochila ya va cargada de otros pertrechos".

Ahora la mochila va llena, señaló Juceda, "de agradecimiento, de confianza, de responsabilidad, de compromiso con estas tierras y, sobre todo y ante todo, de humildad".

Sin la presión de la opa lanzada por el BBVA, Junceda señaló que en el Banco Sabadell "seguimos nuestro camino con el compromiso y la responsabilidad de hacer las cosas mejor que antes, de seguir "yendo, viendo, andando y contando" que esta región tiene futuro sencillamente porque tiene buenos empresarios y que nosotros seguiremos estando aquí para ayudarles con todas nuestras fuerza".

El director general adjunto de Banco Sabadell acabó su intervención dando la enhorabuena a los "excelentes premiados", de los que señaló que son el "reflejo de la mejor Asturias, esa ‘que funciona’ y a los que debemos cuidar y arropar sencillamente porque son el futuro de todos y porque son las empresas y los empresarios los que generan valor".

Guillermo Peláez. / Luisma Murias

Guillermo Peláez: "Debemos subrayar nuestras capacidades"

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos del Principado, destacó que las empresas necesitan "estabilidad para crecer" y que para lograr ese clima es vital no caer en la resignación y poner las luces en los avances y las potencialidades de la región. "Hay que subrayar nuestras capacidades, porque la confianza se contagia", resaltó Peláez en el discurso de clausura del acto de entrega de premios.

"Vivimos tiempos convulsos y quiero lanzar un mensaje de especial responsabilidad", señaló el consejero ante la nutrida representación empresarial que había en la gala . "Debemos hacer un esfuerzo extra para poner en valor lo bueno y no caer en la resignación, en el desánimo y en el descrédito, porque ese es el camino de la polarización y el extremismo", advirtió. "Lo que necesitan nuestros premiados y el conjunto de los empresarios es estabilidad para crecer y ese crecimiento es el que hace posible la cohesión social y la mejora del estado de bienestar", afirmó Peláez, que estuvo acompañado, en la representación del Gobierno regional, por Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria.

El consejero de Hacienda resaltó que Asturias ha respondido "con serenidad" a todas las transiciones que ha tenido que afrontar (destacó las energéticas y las tecnológicas) y resaltó las cifras de crecimiento económico y de la población, y de dinamismo exportador. "Hay que poner la mirada larga y recordar de donde venimos", señaló antes de citar un reciente estudio académico de la Universidad de Oviedo que señala que en el periodo 2008-2023 fueron las "pequeñas regiones del noroeste" las que registraron un mayor avance en el progreso social y económico.

Peláez resaltó la potencia del turismo como fuente de diversificación en Asturias y la importancia de la tradición industrial, clave para el despertar de sectores como el de la industria de la defensa. Además, resaltó el papel del Gobierno regional en la defensa de sectores como el de la siderurgia. En ese aspecto, reivindicó el "granito de arena" puesto desde Asturias para lograr que la Comisión Europea refuerce la protección del acero.

El consejero de Hacienda señaló que los premios "Empresa del año" ya se han consolidado, en muy poco tiempo, "como una gran cita del empresariado asturiano" y destacó "el alto nivel de los discursos" pronunciados por los premiados en lo que demostraron el "apego al territorio". Peláez destacó los 100 años de Gondán, la "audacia" de Asturmadi, el "arraigo" de Industrias Lácteas Asturianas y Sidra Trabanco, la "apuesta por la sostenibilidad" de Taxus, "la nueva frontera tecnológica" que representa Escribano M&E, el "orgullo" de la fuerte internacionalización de Asturfeito, la "inclusión y economía real" de Finca El Cabillón la "innovación" de Cantábrica Agricultura Urbana y la "incansable defensa del asociacionismo empresarial" de José Luis Álvarez Almeida.

Los patrocinadores

"Son una fuente de inspiración", destaca el Ayuntamiento de Oviedo La concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, señaló que los premios "Empresa del año" ya suponen "una cita ineludible que refleja la calidad del tejido empresarial que tenemos en Asturias". La edil destacó que los galardonados "son una fuente de inspiración" y celebró que la gala se celebre en Oviedo porque está en línea con los programas municipales de fomento de la cultura emprendedora y de desarrollo empresarial.

"Es imposible mejor palmarés", dice la Cámara de Comercio El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, señaló que el listado de galardonados con los premios "Empresa del año" muestra "el talento empresarial de Asturias". "Mejor palmarés es imposible", destacó José Manuel Ferreira, que añadió que iniciativas como esta "son una forma excelente de fomentar la cultura emprendedora , que es una de las asignaturas que aún tenemos pendientes en la región".