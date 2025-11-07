EM&E Group: un referente industrial a la vanguardia de la Defensa y la Seguridad

EM&E Group es un grupo español líder en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas complejos de defensa y seguridad. La empresa está presente en los principales programas de defensa y seguridad de España, como el VCR 8x8 Dragón del Ejército de Tierra o el SIVE de Guardia Civil. Sus productos están presentes en más de 25 países.

Con sede en Alcalá de Henares (Madrid), la empresa nació como un pequeño taller de fabricación mecánica con tornos manuales, pero ha ido creciendo, marcando el año 2011 un punto de inflexión en su trayectoria. Entonces decidieron fabricar su propio producto y llevaron a cabo una integración vertical de capacidades, incluyendo el área de ingeniería. Ahora, tienen el ciclo de vida completo de sus soluciones, desde la conceptualización y diseño, pasando por el desarrollo, hasta la fabricación y ensamblaje final. Dentro de esa expansión, hace unos meses abrió su gran centro de investigación en La Curtidora (Avilés) y ya cuenta con ambiciosos planes para ampliarlo.

Sus productos engloban diferentes líneas de negocio: estaciones de armas, sensores optrónicos, sistemas de guiado de munición, robótica, entre otros. Además, la empresa está dotándose de nuevas capacidades, como la fabricación de vehículos blindados 6x6 terrestres y el desarrollo de soluciones antidrón, así como impulsando nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o la fotónica.

La empresa defiende la autonomía estratégica del país para evitar la dependencia externa. Por eso, EM&E Group apuesta por invertir en innovación y dotarse de nuevas capacidades tecnológicas e industriales que permitan tener la propiedad intelectual y la capacidad de fabricación de sus productos. En esta línea, ha ampliado sus instalaciones hasta estar presente en ocho provincias y ha incorporado compañías como DAS Photonics o Aunav. Su compromiso por invertir en I+D+i está presente en su historia desde su fundación. Muestra de ello ha sido la instalación de su centro de I+D de Avilés. La previsión es cerrar 2025 con 480 millones de cifra de negocio.