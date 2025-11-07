Finca El Cabillón: la agricultura como medio de inserción social y laboral en el medio rural

El proyecto de la Finca El Cabillón, ubicada en el concejo de Tapia de Casariego, es más de carácter social que económico. Iniciado por la Fundación Edes y financiado por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), tiene como objetivo la inserción laboral de personas con discapacidad en el medio rural Todo lo bueno empieza sin barreras, sin filtros, sin miedo, con ilusión, esperanza y optimismo. Así nació hace casi veinte años la iniciativa de Fundación Edes para promover y generar oportunidades de empleo de personas con discapacidad en el medio rural del noroccidente asturiano. La finca se ubica en Tapia de Casariego, en un terreno de propiedad municipal. La idea viene de más atrás, su origen está en la constitución de Edes S. Coop., creada en un primer momento como una respuesta educativa para infancia y juventud con discapacidad intelectual de la comarca. Nació en 1992, y siguió funcionando como Colegio Edes de Educación Especial.

En 1993 se constituyó la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as (AMPA) del Colegio Edes. Son las familias y las personas trabajadoras de Edes S. Coop. quienes, para afrontar nuevos desafíos y la necesidad de dar nuevas respuestas en el territorio rural, generaron un nuevo escenario desde el que trabajar. Ambas organizaciones, constituyeron en 1999 la Fundación Edes, con el deseo de facilitar apoyos más allá del ámbito de la educación formal, creando espacios, iniciativas y recursos en la esfera social y familiar de las personas con discapacidad intelectual que acudían en aquel momento al Colegio Edes. Y con la mirada puesta en el territorio y su potencial, para trabajar desde diferentes alianzas a favor de un desarrollo comunitario más integral.

En 2005 nació el servicio de empleo y formación y a partir de ahí se dieron los primeros pasos para generar ese efecto demostrativo de la incorporación laboral de las personas con discapacidad. Fue el origen de Finca El Cabillón, una iniciativa empresarial que se mantiene hasta la actualidad, la entidad que recibe este año este reconocimiento como empresa al Mayor Impacto Social.