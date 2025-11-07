José Luis Álvarez Almeida, una figura central de la hostelería y el turismo asturianos

José Luis Álvarez Almeida es una figura central en la hostelería y el turismo asturianos, cuya amplia trayectoria laboral ha estado marcada por la tradición familiar y una visión clara del futuro del sector. Álvarez Almeida procede de una estirpe de reconocidos hosteleros ovetenses que cimentaron su éxito en el trabajo constante. Él forjó su carácter empresarial en la dirección de los restaurantes familiares y actualmente se encuentra al frente de Casa Amparo, en el corazón del Fontán en Oviedo. Se trata de uno de los establecimientos con mayor tradición de la capital.

Liderazgo y compromiso Sectorial. Su rol trasciende el ámbito empresarial individual. José Luis Álvarez Almeida es el presidente ejecutivo de Otea –Hostelería y Turismo en Asturias–, la mayor asociación empresarial turística de la región y una de las más representativas de España por su número de socios. En marzo del presente año fue elegido por aclamación presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (Hostelería de España). Durante siete años fue vicepresidente de esta entidad. Complementa su labor institucional con la Vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Compromiso con el asociacionismo. Su compromiso con el asociacionismo es de larga data, iniciándose en 2002 con su acceso a la junta directiva de la entonces Hostelería de Asturias. Tras asumir la vicepresidencia en 2006, alcanzó la presidencia en 2009, culminando una trayectoria de absoluta apuesta por la unión sectorial. José Luis Álvarez Almeida fue el capitán del proceso de unión de las tres grandes patronales turísticas asturianas, esfuerzo que culminó exitosamente en 2015 con la creación de la actual Otea.

Su visión integradora continuó en 2018, logrando la incorporación de la Asociación de Campings de Asturias, lo que completó la representatividad de Otea en un sector clave de la región. Uno de sus principales enfoques al frente de la patronal es impulsar el trabajo de las juntas locales y garantizar la influencia del sector en los órganos de toma de decisiones.

Es fundamental destacar la labor desarrollada junto a sus vicepresidentes y la junta directiva durante la pandemia del covid. En ese periodo crítico, Otea se erigió como el gran representante del sector, liderando una intensa lucha que culminó con la consecución de importantes ayudas y exenciones esenciales para la supervivencia y recuperación del tejido empresarial asturiano.

Su dedicación al impulso de esta gran patronal sectorial le ha exigido sacrificar incontables horas de su tiempo libre y vida familiar. Además de su vertiente profesional y asociativa, José Luis Álvarez Almeida está casado y es padre de tres hijos, a quienes trata de inculcar los mismos valores de trabajo honesto y constante preparación que él mismo recibió de sus padres.