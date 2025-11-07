Un reconocimiento a la excelencia: estos son los ganadores de los premios Empresa del año Banco Sabadell

Poner en valor el esfuerzo del tejido empresarial de Asturias y su aportación en la construcción de una sociedad cada día más equitativa, rica y progresista. Con este objetivo se celebró la II edición de los premios "Empresa del Año Banco Sabadell". Un evento que vivió ayer su gala anual en el Eurostars Hotel de la Reconquista y en el que se hizo entrega de los galardones a las firmas ganadoras.

La cita estuvo organizada un año más por LA NUEVA ESPAÑA, con el patrocinio de Banco Sabadell y la colaboración de Úbico, Ayuntamiento de Oviedo y Cámara de Comercio de Oviedo. De esta forma, la cabecera se sumó a los periódicos de Prensa Ibérica que también han sido parte de este circuito de premios por todo el territorio nacional, pasando por Barcelona, Málaga, Alicante, Madrid, Vigo, Zaragoza, Zamora, Mallorca y Murcia.

Los premios "Empresa del Año Banco Sabadell" tienen una misión clara: apoyar y fomentar el emprendimiento y crecimiento empresarial a través de la inspiración que puedan transmitir proyectos punteros, así como apoyar ese tejido empresarial asturiano. Todo ello identificando las iniciativas que están en sintonía con las necesidades actuales de la sociedad.

Con esas premisas, en la presente edición los galardones han contado con un total de 9 categorías: Premio empresa del año, Premio empresario del año, trayectoria empresarial, empresa + familiar, empresa + innovadora, empresa + sostenible, empresa internacional, empresa con mayor impacto social y el premio Startup. Esta última categoría tuvo la particularidad de que el ganador fue elegido por los lectores de este periódico, quienes votaron a través de su web. Así, la cita ha vuelto a reflejar el compromiso de la empresa asturiana con el progreso de la región.

El jurado

De izquierda a derecha, José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Silvia Argüelles, vicepresidenta de ASEM, Asociación Empresa Mujer; Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; Gonzalo Martínez Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA; Aránzazu González, directora general de Empresa y Comercio del Principado de Asturias; Íñigo Cabal, presidente de la Asociación Empresa Familiar; Carmen Benavides, decana de la Facultad de Ciencias y Empresa de la Universidad de Oviedo; Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero; Cristina Pérez, responsable del departamento financiero y gestión de fondos de la Cámara de Comercio de Avilés, y Pablo García, vicepresidente de FADE / LNE