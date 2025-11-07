Un reconocimiento a la excelencia: estos son los ganadores de los premios Empresa del año Banco Sabadell
L. L.
Poner en valor el esfuerzo del tejido empresarial de Asturias y su aportación en la construcción de una sociedad cada día más equitativa, rica y progresista. Con este objetivo se celebró la II edición de los premios "Empresa del Año Banco Sabadell". Un evento que vivió ayer su gala anual en el Eurostars Hotel de la Reconquista y en el que se hizo entrega de los galardones a las firmas ganadoras.
La cita estuvo organizada un año más por LA NUEVA ESPAÑA, con el patrocinio de Banco Sabadell y la colaboración de Úbico, Ayuntamiento de Oviedo y Cámara de Comercio de Oviedo. De esta forma, la cabecera se sumó a los periódicos de Prensa Ibérica que también han sido parte de este circuito de premios por todo el territorio nacional, pasando por Barcelona, Málaga, Alicante, Madrid, Vigo, Zaragoza, Zamora, Mallorca y Murcia.
Los premios "Empresa del Año Banco Sabadell" tienen una misión clara: apoyar y fomentar el emprendimiento y crecimiento empresarial a través de la inspiración que puedan transmitir proyectos punteros, así como apoyar ese tejido empresarial asturiano. Todo ello identificando las iniciativas que están en sintonía con las necesidades actuales de la sociedad.
Con esas premisas, en la presente edición los galardones han contado con un total de 9 categorías: Premio empresa del año, Premio empresario del año, trayectoria empresarial, empresa + familiar, empresa + innovadora, empresa + sostenible, empresa internacional, empresa con mayor impacto social y el premio Startup. Esta última categoría tuvo la particularidad de que el ganador fue elegido por los lectores de este periódico, quienes votaron a través de su web. Así, la cita ha vuelto a reflejar el compromiso de la empresa asturiana con el progreso de la región.
El jurado
El talento empresarial asturiano apuesta en firme por crear riqueza en la región
Los premios Empresa del Año Banco Sabadell tienen como objetivo poner en valor la labor del mundo económico asturiano, un sector que ha demostrado estar al servicio de la creación de bienestar y progreso a partir de la generación de riqueza y puestos de trabajo. Los galardones contaron esta vez con nueve categorías: premio Empresa del Año, premio Empresario del Año, Trayectoria Empresarial, Empresa + Familiar, Empresa + Innovadora, Empresa + Sostenible, Empresa Internacional, Empresa con + Impacto Social y el premio Startup. El ganador de esta última categoría fue elegido por los votos emitidos por los lectores de LA NUEVA ESPAÑA a través de la web del periódico, mientras que los premiados en las otras ocho categorías fueron elegidos por diferentes personalidades del ámbito socioeconómico de Asturias, todas ellas de reconocido prestigio y trayectoria.