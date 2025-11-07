Sidra Trabanco: tradición, familia y sidra, los secretos de una casa centenaria

Sidra Trabanco se funda en 1925 en Lavandera, Gijón, un pequeño pueblo de apenas 300 habitantes, por los bisabuelos de la actual generación que está al frente del proyecto. Cien años de historia y cuatro generaciones de una familia que lleva siglos plantando manzanos y elaborando sidra en este pequeño valle de la parroquia gijonesa.

Entre los secretos que han convertido su producto en un imprescindible en las casas de los asturianos destaca su proceso de elaboración, manteniéndose fieles a la tradición. La elaboración transcurre cada año con la recogida de la manzana entre los meses de septiembre y diciembre, esta se machaca y se prensa para obtener el zumo (sidra dulce) que pasará después unos cinco meses en depósitos de madera o fibra para su fermentación. En la primavera siguiente la sidra ya estaría lista para ser embotellada a demanda a lo largo del año. Y es que la sidra natural es el buque insignia de Sidra Trabanco y de ahí parten el resto de productos y derivados como son las sidras espumosas, sidras sin alcohol, vinagres o vermut.

A pesar de ser un nombre de referencia en el sector, en Sidra Trabanco no se sienten diferentes a otras familias sidreras, ya que les une el mismo amor a lo que hacen y a su tierra.

En esta casa, la tradición se da la mano con la innovación, fruto de su inquietud por descubrir nuevas posibilidades para este producto tan especial, así como las ganas de hacerlo llegar al resto de España y al mundo. Todo ello sin olvidar nunca sus valores y orígenes de pueblo y familia. "Trabajar con ilusión y ganas de crecer, sin olvidar de donde vienes, es fundamental", señala Yolanda Trabanco, directora general de Casa Trabanco.

Este año, la empresa cumple 100 años, una cifra redonda que la dirección atribuye a poner a la familia en el centro y cuidarla por encima de todo. "Son ya cuatro generaciones trabajando en la empresa familiar sin haber desarrollado ningún protocolo. Nuestro protocolo está en la forma en la que respetamos el deseo de nuestros ancestros, cuidar, cuidar y cuidar a nuestra empresa, a nuestros hermanos y padres, a nuestros vecinos, a nuestros manzanos… a nuestra sidra", destacan en Sidra Trabanco.