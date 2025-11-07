Taxus Medio Ambiente: más que una consultoría ambiental, de Asturias al mundo

Taxus Medio Ambiente nació en 2003 para ofrecer consultoría ambiental a empresas preocupadas por la sostenibilidad. A lo largo de los años ha crecido, hasta llegar a celebrar su 20 aniversario en noviembre de 2023. Además del Premio Banco Sabadell a la Empresa + sostenible, ha recibido otros galardones como el de "Empresa Responsable" en los premios PYME del año 2021.

La compañía ha trabajado en casi 2.000 proyectos en 11 países de Europa, África y Asia, destacando en áreas como energías renovables y planes de vigilancia en obras. "Cuando empezamos, nadie entendía lo que hacíamos, y hoy en día desarrollamos proyectos en todo el mundo", asegura Javier Granero Castro, fundador y director de la empresa, que tiene su sede en un edificio completamente sostenible, ubicado en el barrio ovetense de Montecerrao. Javier Granero, defensor de l as ventajas que ofrecen las empresas familiares y la necesidad de arriesgar para crear una, fundó Taxus a los 23 años. La compañía ha ido creciendo con el tiempo, pero "no queremos crecer por crecer, sino que preferimos que nuestros proyectos sean más eficientes y generen más valor añadido al cliente y a la empresa", indica.

La filosofía de la empresa se refleja claramente en un edificio que aspira a la máxima sostenibilidad, como los distintos procesos que se llevan a cabo; desde el tradicional trabajo de oficina, pasando por los laboratorios hasta los distintos equipos que albergan para el intenso trabajo de campo en sus auditorías medioambientales.

Taxus estrenó en 2023 su nueva casa: el Taxus PEB (Positive Energy Building). Se trata de un edificio que cumple los criterios passivhaus, que genera más energía de la que consume y que apuesta por las energías renovables, por la creación de ecosistemas urbanos, y la integración de prototipos innovadores como un electrolizador que permitirá acumular el excedente de energía en forma de hidrógeno líquido para su posterior aprovechamiento energético.