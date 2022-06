¿Recuerdas a los Tamagotchis? Eran aquellos dispositivos de mano japoneses que con una mascota virtual en su interior, a la cual tenías que cuidar, dándole de comer y atendiendo sus necesidades. Salvando las distancias, una versión Tamagotchi de hijo es lo que podríamos tener en unos décadas, según Catriona Campbell, una de las principales autoridades en Inteligencia Artificial dentro del Reino Unido.

Sería tan sencillo como suscribirse a Netflix. Por una pequeña cuota mensual tendríamos a nuestro niño en el metaverso esperando a que le cuidemos.

Hijos virtuales: más que un Tamagotchi

Como muchos sabéis, el metaverso es un mundo virtual en el que se supone, viviremos gran parte de nuestra vida dentro de unas décadas. En él, asistiremos a conciertos, iremos de compras, viajaremos.... y hasta podremos formar una familia.

Campbell cree que esta es una posibilidad bastante cercana, y lo aborda en su nuevo libro AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence. Según su predicción: "Los niños virtuales pueden parecer un gran salto hoy en día, pero en 50 años la tecnología habrá avanzado tanto que los bebés que existan en el metaverso serán indistintos de aquellos en el mundo real".

De acuerdo con Campbell, los niños virtuales podrán tener semejanzas físicas con nosotros (aunque posiblemente también puedan “diseñarse”), además de que podremos jugar con ellos y acurrucarlos. Esto dependerá de los avances en tecnología física que permitan dar sensaciones más reales a los usuarios. Por otra parte, ellos podrán simular el discurso del bebé y podrán desarrollar lenguaje cuando crezcan.

Lo más importante es que, según las predicciones, las personas podremos decidir cómo de rápido crecen los niños y, posiblemente, podremos realizar alteraciones en su personalidad. Todo esto pagando una cuota mensual que podremos cancelar si un día nos aburrimos del sistema.

Según ha recogido Telegraph, no sólo se trata de tener todo lo bueno de un hijo sin nada de lo malo, sino de resolver el problema de la superpoblación que ya se acerca a 8.000 millones de habitantes, con todo lo que esto significa para la huella energética.

Aunque todo esto pueda estar sonando rocambolesco, ya hay empresas trabajando en ello.

Y tú, ¿tendrías un hijo 'Tamagotchi'?