El Llano se vuelca con la “Operación Mochila” para ayudar a familias vulnerables de Gijón
La campaña, impulsada por la Sociedad de San Vicente de Paúl y la Asociación Vecinal La Serena, recoge más de 25 kilos de material escolar para el alumnado vulnerable del barrio gijonés
Demi Taneva
Durante el mes de septiembre, vecinos y asociaciones de El Llano se unieron en la “Operación Mochila”, una iniciativa destinada a que ningún niño comience el curso sin el material necesario. La campaña, promovida por la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) y la Asociación Vecinal La Serena, logró reunir más de 25 kilos de artículos escolares para familias con pocos recursos.
Mochilas, cuadernos, estuches, bolígrafos, lápices o reglas llenaron las cajas de recogida instaladas en el barrio. Todo el material será entregado la próxima semana al Colegio Público La Escuelona, donde el equipo docente se encargará de repartirlo entre los alumnos que más lo necesiten, siempre garantizando la discreción y el respeto a la intimidad de las familias beneficiarias.
La campaña nace del trabajo conjunto entre la SSVP y la Asociación Vecinal La Serena, dos entidades que ya habían colaborado en otras actividades comunitarias. Con esta nueva acción, ambas refuerzan su compromiso con el barrio y subrayan el valor de la colaboración vecinal como herramienta para mejorar la vida cotidiana de quienes atraviesan dificultades.
A cerca de La Sociedad de San Vicente de Paúl
La Sociedad de San Vicente de Paúl, con casi dos siglos de historia y presencia en más de 150 países, desarrolla proyectos sociales en apoyo a familias, personas mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad y migrantes. En España, cuenta con unos 3.000 socios y voluntarios que trabajan para paliar los efectos de la desigualdad y la exclusión social.
