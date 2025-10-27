Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
Hasta el lugar se trasaldó una UVI Móvil y agentes de la Policía Local y Nacional
Trágico suceso en la calle Sáhara de Gijón, en el barrio de El Llano, tras el fallecimiento de un hombre de 81 años que se precipitó a la calle. El suceso, que ocurrió a primera hora de la tarde, provocó cierta conmoción en la zona, muy transitada en ese momento.
Hasta el lugar se trasladó efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, así como una UVI Móvil que no pudo hacer nada por salvar la vida del varón. Los agentes de seguridad se encargaron de acordonar la calle para poder llevar a cabo las labores oportunas que se extendieron durante varios minutos. La calle tuvo que ser acordonada sin que se viera muy afectada al tráfico. La Policía Nacional fue la que se hizo cargo de la intervención.
Al tratarse de la confluencia con la calle Pérez de Ayala, el suceso suscitó revuelo en la zona al tratarse de una de las calles que confluyen con la calle Pérez de Ayala, uno de los principales viales del barrio de El Llano.
