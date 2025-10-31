El centro de salud de El Llano, protagonista del último programa de "Radio La Serena": así es el proyecto de la asociación vecinal
La entidad aborda periódicamente la actualidad del barrio a través de distintas secciones de información y entretenimiento
S. G.
El centro de salud de El Llano es el protagonista del último programa de "Radio La Serena", un proyecto impulsado por la asociación vecinal La Serena que quiere servir de medio de comunicación para la ciudadanía en general y, en particular, para los vecinos del barrio más poblado de Gijón. En la mencionada edición participan Sonia Goyanes, directora del centro de salud, y Laura García, enfermera. Amblas departen sobre la situación de la Atención Primaria o sobre los pormenores de las campañas de vacunación para este año por gripe, covid o virus sincitial respiratorio.
La actividad radiofónica de La Serena es constante y se divide en varios bloques. Por ejemplo, está la "Agenda", con todas las propuestas de la asociación, o el "Noticiario", con la difusión de las iniciativas del Ayuntamiento en El Llano o las reivindicaciones de los residentes. También figura la sección "La Batidora", una revista de información y entretenimiento, o un espacio sobre esoterismo bajo el nombre "Más allá de lo visible". Recientemente, además, el colectivo ha ideado “Entre Líneas”, un espacio donde se analizarán los cuentos clásicos. "La sirenita" ha sido el elegido para estrenarlo. "Es una iniciativa creada desde el corazón del barrio de El Llano para todo el mundo", resaltan desde La Serena, que está muy en la onda.
