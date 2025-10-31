Nace LA NUEVA ESPAÑA de El Llano, segunda edición digital para un barrio de Gijón

LA NUEVA ESPAÑA amplía su oferta informativa para los asturianos con una edición dedicada a El Llano, el barrio más populoso de Gijón. A partir de hoy, los lectores del periódico tienen a su disposición LA NUEVA ESPAÑA de El Llano, la segunda edición nativa digital dedicada de forma exclusiva a una zona de Gijón después de la destinada a informar de Gijón Oeste, lanzada ahora hace poco más de un año, en septiembre de 2024. Esta nueva edición estará accesible a todos los lectores a un solo clic en todos los soportes digitales, ya sea un móvil, una tableta o un ordenador portátil o de mesa. La edición de papel de LA NUEVA ESPAÑA seguirá ofreciendo, como hasta ahora, las mejores noticias de El Llano, para que los lectores puedan disfrutar de sus contenidos preferidos en el soporte que les sea más cómodo.

Esta nueva propuesta para El Llano amplía una oferta informativa que no tiene precedentes en la prensa regional. LA NUEVA ESPAÑA cuenta ya con cinco ediciones multiplataforma, con versiones tanto en papel como en web, otras doce ediciones locales y hiperlocales exclusivamente digitales y un canal global dedicado a los asturianos que viven fuera de la región.

La continua ampliación de esta oferta muestra la apuesta de LA NUEVA ESPAÑA por llevar a los asturianos la información más cercana, la que está más pegada a su día a día. LA NUEVA ESPAÑA de El Llano es la cuarta edición local que el diario lanza este año, tras las dedicadas a Cangas del Narcea, Corvera y Laviana.

Esta edición nace para ser el periódico digital del barrio más populoso de Gijón y también el único que tiene, al mismo tiempo, rango de distrito. El Llano es un ejemplo de transformación y progreso, desde sus orígenes humildes hasta alcanzar una dimensión que lo convierte en gran eje del Gijón urbano, situado entre el centro y la zona sur. Su evolución continúa con especial dinamismo, ahora como barrio en fase de rejuvenecimiento, paradigma de la multiculturalidad y con varios proyectos en marcha para modernizarse y adecuar sus servicios a sus crecientes necesidades.

LA NUEVA ESPAÑA de El Llano ofrecerá a sus casi 40.000 vecinos y al resto de gijoneses y asturianos no solo las mejores noticias del barrio, sino también reportajes, análisis y opiniones. Toda esta completa y variada oferta informativa contará con vídeos, galerías de fotos, podcast y gráficos interactivos desarrollados con las más modernas herramientas digitales.

Leer la nueva edición del periódico líder en Asturias, tanto en web como en papel, es tan sencillo como pinchar a los enlaces a LA NUEVA ESPAÑA de El Llano que aparecen en la primera página de lne.es o tecleando directamente lne.es/gijon/el-llano/. Gracias a internet, será igual de sencillo informarse de lo que ocurre en El Llano tanto desde el propio barrio como en cualquier otro punto de Gijón o del mundo.