Peritos, de solar vacío a 250 viviendas de alquiler joven en El Llano: así tomó forma en Gijón un proyecto de 44 millones de inversión

La antigua parcela de Peritos, en la confluencia de Manuel Llaneza y Constitución, deja en el pasado el vacío urbano y un aparcamiento de gestión municipal para mirar a un futuro en en forma de hogares y mucha juventud. El solar está en ciernes de convertirse en un complejo de 250 viviendas de alquiler asequible para jóvenes -los que accedan a un piso podrán ahorrar más de 100 euros en renta, en comparación con precios de mercado- con una gran plaza y un salón de actos de uso público y un aparcamiento subterráneo de 411 plazas.

La operación consta de una inversión total de 44 millones de euros, de los que 8,9 procedieron del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de Fondos Europeos. La promoción, que impulsa Principado de Asturias en coordinación con el Ayuntamiento de Gijón, la ejecuta el Grupo Avintia y, si todo va según lo previsto, los trabajos culminarán en el 30 de junio de 2026. Pero para llegar a ese horizonte que promete poner soluciones al problema de vivienda en el centro de Gijón, en concreto en el barrio de El Llano, hay que echar la mirada más de quince años al pasado.

El derribo de la que fue la escuela de Peritos se realizó en 2008, dejando un gran agujero urbanístico en la zona, para el que el plan que le destinaba la administración regional era un nuevo uso lo más rápido posible, pero el intento de levantar un gran complejo administrativo y comercial en 2009 con 57 millones de inversión no prosperó.

En 2012, el Principado cedió el uso de la parcela al Ayuntamiento para habilitar un aparcamiento disuasorio de 260 plazas, con cláusula de reversión inmediata por interés autonómico. Aquel arreglo resolvió una necesidad de estacionamiento reivindicada por los vecinos, pero mantuvo una pieza estratégica de El Llano sin proyecto urbano de fondo.

Una década de espera

Una década más tarde, en marzo de 2022, llegó un punto de inflexión y la propuesta en firme que actualmente están levantando máquinas y operarios de 250 vivienda junto a una dotación pública en superficie y un estacionamiento subterráneo que, prácticamente, duplicará las plazas que tenía el anterior parking. Eso sí, la operación exigía, en primer lugar, recuperar el suelo cedido al consistorio.

Tras ese paso, las gestiones cogieron inercia. La consejera Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, y la regidora de Gijón en 2022, Ana González, firmaron en Madrid, con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el convenio que reservó 8,9 millones de apoyo europeo para la parcela. La aportación municipal consistió en activar la modificación urbanística y ordenar los bajos para uso ciudadano. Además, se blindó el carácter de alquiler asequible con precio máximo inicial.

Visita del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, a las obras de construcción de 250 viviendas de alquiler para jóvenes en Gijón. / Ángel González

Esas cifras las concretó el consejero de Vivienda de esta legislatura, Ovidio Zapico, que anunció a finales de 2023 la licitación del derecho de superficie con tope de 8,5 euros el metro cuadrado y mejoras para ofertas a la baja, con una concesión de 75 años para la empresa adjudicataria. ¿El esquema de la edificación? Un bloque en forma de “L” y cinco alturas, con tres sótanos destinados al estacionamiento de vehículos y 2.331 m² de locales en planta baja.

La modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón entró en tramitación por vía de urgencia en julio de 2024. La figura de alojamientos dotacionales y la compatibilidad de usos terciarios con equipamientos encajó la singularidad de Peritos. Además, ese mismo verano, Real Estate Adi S. L. (Grupo Avintia), que actualmente trabaja en el solar y aporta los 35 millones restantes de inversión, ya se perfiló para ser la adjudicataria, ya que fue la única oferta recibida para la licitación, en la que también se incluyó Lugones, donde se plantearon otras 44 viviendas en similares términos.

Corto plazo de ejecución

Con todo a punto, las máquinas entran en la parcela en diciembre de 2024 para actuar durante poco más de año y medio. Un plazo notablemente breve para erigir un complejo de tal magnitud y aligerado en gran medida por el sistema de Ávita, división industrializada de Avintia, que utiliza paneles prefabricados de modo estructural. Esta vía acortó plazos en torno a un 30 por ciento y reduce residuos de obra hasta un 75 por ciento.

En febrero de 2025, la visita de obra del consejero Ovidio Zapico, junto a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el segundo Teniente de Alcaldesa, Jesús Martínez Salvador, acreditó el cumplimiento de programa. Según los estudios autonómicos, el tope de 8,5 por metro cuadrado, frente a una media zonal de 10,76 euros, que permitirá ahorros mensuales de entre 104 y 170 euros, según las tres tipologías de piso: se proyectan 144 viviendas de 46,38 metros cuadrados, 100 de 57,07 y 6 de 75,54, respectivamente.

Plazos "según lo previsto"

En el presente inmediato, los plazos marchan "según lo previsto", motivo de satisfacción para los gobiernos local, autonómico y nacional; la actual ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez, visitó Gijón y Peritos, catalogando el proyecto como un como referente nacional de vivienda asequible y cooperación interadministrativa. "Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Esta es la imagen. Aquí está lo que queremos para el futuro de este país con el nuevo Plan Estatal de Vivienda", aseveró.

Días después, con la colocación de los primeros paneles, Zapico calificó la obra como “hito” al tratarse de la primera promoción pública en Asturias con construcción industrializada. Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón resolvió las redes de saneamiento y abastecimiento necesarias y culminó la tramitación urbanística.

Así es como Peritos pasó de ser un vacío en el corazón de la villa marítima a una solución múltiple que ofrece vivienda asequible, espacio público y estacionamiento, con un objetivo explícito: facilitar alquileres por debajo del mercado que permitan acceder a la vivienda a jóvenes de Gijón. Solo queda esperar a junio del próximo año.