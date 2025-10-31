Los vecinos de El Llano, entre la satisfacción y el desencanto a la espera de completar la reforma del parque Electra: “Ahora es más agradable, pero faltaría un poco más de luz"

El parque Electra, uno de los pulmones del barrio de El Llano, luce una imagen renovada. Mejoras de accesos, pavimento nuevo, zonas para ejercicio y tala de árboles. Pero entre los vecinos, las opiniones están divididas: algunos celebran la mejora, mientras otros lamentan que el cambio haya servido de poco. No obstante, se trata de unos trabajos impulsados desde el Ayuntamiento que están todavía a la espera de concluir.

“Ha quedado más bonito”, comenta Carlos Sánchez. “Echo de menos la fuente para que la perra beba agua, pero por lo demás bien. Mientras no quiten los árboles, no tengo problema”. Otros, en cambio, no se muestran tan optimistas. “Ha sido un gasto innecesario”, opina Marisol Tello, vecina de la zona. “Lo único que han hecho es poner césped, y la gente con perros no lo respeta. Enseguida habrá calvas otra vez”. Critica además la falta de parques infantiles: “Aquí no hay ninguno, solo el de la Serena. Hubiera estado bien invertir en eso”.

Entrevistas reforma parque Electra. Gijón. 20 Oct. 11:00 a 12:30 / Lucas Cid / LNE

La reforma también ha reavivado un viejo debate: la tala y reubicación de árboles. “Los árboles nos dan la vida, pero deberían mirar mejor dónde los ponen”, señala Tello. “Hay zonas en las que tapan la visibilidad y otras en las que una silla de ruedas no pasa bien”.

No todos comparten esa visión. “Sobran árboles”, afirma sin rodeos Ana Suárez. “Aquí hay humedad todo el año. Los ecologistas no tienen ni idea, solo saben decir ‘no talar’. Pero los árboles chocan unos con otros”.

"Ahora es más agradable"

Entre quienes aplauden el cambio, el tono es más conciliador. “Está mejor de lo que estaba, evidentemente”, resume Álvaro Ibargón, que destaca las nuevas máquinas para hacer ejercicio: “Dan calidad de vida a la gente mayor que no puede ir al gimnasio”.

José María Zólez coincide: “Antes estaba muy oscuro. Ahora es más agradable, pero faltaría un poco más de luz. Estoy con los ecologistas en que necesitamos más pulmón verde en Gijón. Pero bueno, entiendo también a los vecinos que pueda molestarles”.

Las críticas más comunes apuntan a los mismos detalles: faltan bancos, fuentes y zonas infantiles. “Aquí los ancianos no paran, paran en la plaza Compostela”, recuerda Tello. “Hubiera estado bien pensar también en los niños”. Otros, como Manuel Carrasco, reclaman simplemente “menos árboles y más espacio para jugar”.

Aun con matices, la mayoría coincide en que el parque, al menos, ha ganado en limpieza y visibilidad. “Está mejor, más claro, más limpio”, resume una vecina. “Pero ya ves, no lo inauguraron y está sucio otra vez. Al final, todo depende de nosotros”.

El parque de la Electra se renueva, pero el debate sigue abierto. Los vecinos agradecen las mejoras, aunque reclaman más zonas de sombra bien pensadas, bancos y espacios para niños. En palabras de una vecina: “No está mal… pero podía estar mucho mejor”.