Los vecinos reciben con los brazos abiertos LA NUEVA ESPAÑA de El Llano: "Nos dará voz y apoyo; aquí hay muchas necesidades"

El Llano se despertó este viernes con muy buenas noticias. A sus casas, calles, bares o comercios llegó LA NUEVA ESPAÑA de El Llano, segunda edición nativa digital del periódico dedicada exclusivamente a una zona de Gijón –en este caso, al barrio más populoso, que ronda los 40.000 habitantes–. Una "miniciudad" que constituye un distrito por sí mismo y cuyos vecinos y lectores abrazaron con fuerza la iniciativa de este diario. "Nos dará voz y apoyo", reivindicaron.

A Javier González, propietario de "El Café de Electra", ni le había dado tiempo a ojear el periódico debido al trajín de la mañana. "¡Qué buena idea!", exclamó el hostelero en cuanto vio la portada. "Es una buena sorpresa que me acabo de llevar; este barrio es muy grande y hay que tirarlo para arriba", afirmó González a las puertas de su negocio, con el parque Electra, ya en los compases finales de su reforma, ante sus ojos. "Está muy bien que prensa tan leída como LA NUEVA ESPAÑA se preocupe por El Llano", incidió Javier González, que lleva casi dos décadas trabajando en el barrio. "Ha cambiado para mejor", sostuvo el hostelero, para el que "la cosa avanza", en alusión a los diversos proyectos en marcha en El Llano, desde la construcción de la escuelina de 0 a 3 a la pacificación del entorno de La Escuelona o las mejoras en la avenida Schulz.

Los vecinos reciben LA NUEVA ESPAÑA de El Llano con los brazos abiertos (en imágenes) / Lucas Cid

En un banco de uno de los corazones de El Llano, el parque de La Serena, descansaba el matrimonio formado por Gloria González y Demetrio Marcos, residente en la calle Juan Alvargonzález. "Todo lo que se hable del barrio será para mejorar", subrayó Marcos. En una línea similar se expresó Francisco Cobián, que paseaba con el ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA bien agarrado. "Siempre lo he leído y ahora con más motivo", señaló Cobián en referencia al lanzamiento de la edición dedicada a la zona. "Aquí hay muchas necesidades", declaró.

Leer la nueva edición del periódico líder en Asturias, tanto en web como en papel, es tan simple como pinchar en los enlaces a LA NUEVA ESPAÑA de El Llano que aparecen en la primera página de lne.es o teclear directamente lne.es/gijon/el-llano/.