El Llano continúa de fiesta por Samaín con concurso de disfraces, taller de zumba y paellada: "El barrio está muy animado"

Tras un pistoletazo de salida exitoso con "el truco o trato", el barrio de El Llano continuó celebrando este sábado en la plaza del Tres de Abril la fiesta de Samaín que impulsa un año más la asociación vecinal La Serena. Juegos para los más pequeños, un taller de zumba, una sesión vermú y una paellada marcaron la primera parte de la jornada, completada esta tarde con un concurso de disfraces y actuaciones musicales. "Es una pasada cómo se vuelcan los vecinos con las iniciativas. Esta ya es una celebración muy nuestra", aplaudió la líder de la entidad, Arancha Sánchez.

La segunda jornada de las fiestas de Samaín en El Llano, en imágenes / Ángel González

La propia presidenta vecinal fue una de las vecinas que se animó a participar en la clase de zumba que animó a los mayores. Previamente, los niños disfrutaron de un cuentacuentos. "De esta forma buscamos hacer barrio, unir a la gente", expresó Sánchez.

"Hacer barrio"

Fueron muchas las familias que, todavía entusiasmadas por lo vivido en la tarde del viernes, se acercaron este sábado a la plaza del Tres de Abril para seguir celebrando un fin de semana especial para el barrio. Myriam Luisa Carballo e Isabel Marcos se disfrazaron de brujas junto a sus respectivas hijas, Alejandra Baragaño y Paula Llaneza. "Hay mucha gente todo el tiempo, aunque todavía más cuando llega la noche", comentó Baragaño, mientras que Marcos remarcó que "esta fiesta es una buena iniciativa que agradecemos mucho". "Los niños se lo pasan genial y es bonito poder vestirnos en familia", aseveró.

Los encargados de preparar la paella para más de 100 personas fueron Orlando Fra Romero y Johana Fernández. "Nos gusta que cuenten con nosotros porque todo el barrio se involucra mucho. Somos una pequeña gran familia y eso se nota a la hora de que todo pueda salir perfecto", indicaron.

Además, la iniciativa, tal y como apuntó Sánchez, sirve para "dar visibilidad a los comercios". "El viernes, con el ‘truco o trato’, calculamos que pasaron alrededor de 1.200 niños por cada local, que es todo un récord", culminó la presidenta de La Serena.

El Llano pondrá el broche este domingo a las fiestas de Samaín con el "día de la juventud". A las 13.00 horas habrá sesión vermú y a las 15.00 horas, pulpo para comer y cerrar un fin de semana repleto de actividad.