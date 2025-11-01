Una película de Oscar, un taller de costura palestina y prevención contra el suicidio: así viene la semana en el CMI de El Llano, en Gijón

Una película que aspira a los Oscars, obras de teatro, memoria democrática, arte y reflexión. El Centro Municipal Integrado de El Llano inicia noviembre con una programación variada que auna diferentes ramas del saber. Durante la semana del 3 al 9 de noviembre, el barrio acogerá actividades de cine, teatro, exposiciones y talleres, todas ellas con entrada libre hasta completar aforo.

El lunes 3 de noviembre, a las 19.00 horas, se proyectará “Memorias de un cuerpo que arde”, dentro del ciclo “Por ser mujeres 2025”. La película, candidata al Óscar por Costa Rica, aborda la memoria y el deseo en la vejez femenina y forma parte de una programación que pone el foco en las distintas formas de violencia de género. Dos días después, el miércoles 5, a la misma hora, se ofrecerá “La caja de Pandora”, clásico del cine mudo dirigido por G. W. Pabst, una de las grandes obras del expresionismo alemán incluida en el ciclo organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa. También el miércoles 5 se inaugurará la exposición “Gijón de cine”, comisariada por Rafael Suárez-Muñiz.

El jueves 6 se celebrará una jornada especialmente activa. A las 18.00 horas, el salón de actos acogerá la obra “Hugo”, de la compañía Os Náufragos, un montaje familiar que aborda la empatía y la diversidad a través de la historia de un niño con trastorno del espectro autista. Más tarde, a las 19.00 horas, el público podrá disfrutar del recital narrado “La vihuela, instrumento sofisticado, intimista y popular”, a cargo del dúo Orfeo Harmónico, dentro del programa de música guiada de la Universidad Popular.

El sábado 8 de noviembre se desarrollarán dos propuestas con trasfondo social. A las 10.00 horas tendrá lugar la jornada “Avanza: Prevención del suicidio”, organizada por Abrazos Verdes, con la participación de distintos profesionales y entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental comunitaria. Ese mismo día, de 12.00 a 13.30 horas, se impartirá el taller gratuito “Iniciación al tatreez”, dedicado al bordado tradicional palestino. La actividad, dirigida por la activista hispano-palestina Shafikah Khalil, invita a reflexionar sobre la resistencia cultural y el derecho a la educación a través del arte textil.

Durante toda la semana, el público podrá visitar la exposición “Gijón de cine” y acceder a los servicios habituales del CMI El Llano, como la biblioteca, la mediateca o la sala de estudio, además de una amplia programación deportiva en las instalaciones del complejo de El Llano y Contrueces. El centro está situado en la calle Río de Oro, 37, y abre de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas, y los domingos de 8.00 a 15.00.