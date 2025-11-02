El Llano avala la futura reforma de la plaza del Tres de Abril, que tendrá juegos infantiles: "Ahora está muy sosa"
"Es necesaria, hay muchos niños", aseguran los vecinos del barrio ante el proyecto de mejoras en el espacio, contemplado en las obras de distrito para 2026
"La veo por lo general algo vacía y fea", afirmaba este domingo Andrea Otero mientras observaba la plaza del Tres de Abril, en El Llano. Decía "por lo general" porque precisamente este domingo el espacio estaba lleno de vida, con una carpa, música y atracciones en el marco de las fiestas de Samaín organizadas por la asociación La Serena. La plaza figura en el listado de obras de distrito aprobadas para 2026, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Los planes municipales pasan por reubicar allí el área de juegos infantiles eliminado por la construcción de la nueva escuelina y también por impulsar una acometida de luz. Proyecto, sobre todo el primero, avalado por los vecinos. "Es necesario; los niños tienen que jugar", coincidieron.
El matrimonio formado por Antonio Martín y María del Mar Díaz aplaudió la idea de la reforma en una plaza con un notable movimiento, pues sirve de enlace entre la avenida del Llano y el parque de Los Pericones y a sus costados están las piscinas municipales y varios establecimientos hosteleros. "Había que reubicar esa zona de juegos", sostuvo Martín, mientras su mujer apoyaba sin fisuras el objetivo de aumentar la iluminación. "Esto está muy oscuro", lamentó.
"Me parece estupendo", aseveró Conchi Fernández, que paseaba por uno de los jardines con sus perros "Bowie" y "Mía". Su visión sobre el estado actual de la plaza del Tres de Abril no es la más halagüeña. "Está un poco sosa, no tiene nada", afeó la vecina, que abogó por más zonas verdes y encomió la futura implementación de juegos infantiles, actuación que complementa la renovación de ese área del parque de Los Pericones, ya en su recta final.
El pequeño Martín, de siete meses, aún debe esperar un poco para pasarlo pipa en los parques, pero sus padres, Gustavo Menéndez y Andrea Otero, tienen claro que una zona infantil en la plaza vendrá de perlas. "Sería fantástico; todo lo que sea para niños está bien hecho", declaró Menéndez, que también puso sobre la mesa la cercanía de varios centros educativos del barrio, como los colegios El Llano o Manuel Martínez Blanco. "Vendría mucha gente", subrayó.
"Los parques que hay por aquí se quedan pequeños", manifestó Noemí Santos, que alabó la iniciativa de impulsar un área infantil en la explanada, a la que acude de vez en cuando con su hija Zoe, de tres años. Desde la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, de la que dependen los presupuestos participativos, apuntan además que "sería conveniente reformar el entorno global de la plaza". Un lugar que, por ejemplo, otrora fue aparcamiento. "Podría mejorarse respecto a cómo está ahora, sí", ratificó el padre de Zoe, Josué. Reservados hay, en total, 115.000 euros para meter mano en la plaza del Tres de Abril. El barrio quiere hacerla más divertida.
Suscríbete para seguir leyendo
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)