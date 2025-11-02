El Llano avala la futura reforma de la plaza del Tres de Abril, que tendrá juegos infantiles: "Ahora está muy sosa"

"La veo por lo general algo vacía y fea", afirmaba este domingo Andrea Otero mientras observaba la plaza del Tres de Abril, en El Llano. Decía "por lo general" porque precisamente este domingo el espacio estaba lleno de vida, con una carpa, música y atracciones en el marco de las fiestas de Samaín organizadas por la asociación La Serena. La plaza figura en el listado de obras de distrito aprobadas para 2026, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Los planes municipales pasan por reubicar allí el área de juegos infantiles eliminado por la construcción de la nueva escuelina y también por impulsar una acometida de luz. Proyecto, sobre todo el primero, avalado por los vecinos. "Es necesario; los niños tienen que jugar", coincidieron.

El matrimonio formado por Antonio Martín y María del Mar Díaz aplaudió la idea de la reforma en una plaza con un notable movimiento, pues sirve de enlace entre la avenida del Llano y el parque de Los Pericones y a sus costados están las piscinas municipales y varios establecimientos hosteleros. "Había que reubicar esa zona de juegos", sostuvo Martín, mientras su mujer apoyaba sin fisuras el objetivo de aumentar la iluminación. "Esto está muy oscuro", lamentó.

Conchi Fernández, con los perros "Bowie" y "Mía", en una zona verde de la plaza. / S. G.

"Me parece estupendo", aseveró Conchi Fernández, que paseaba por uno de los jardines con sus perros "Bowie" y "Mía". Su visión sobre el estado actual de la plaza del Tres de Abril no es la más halagüeña. "Está un poco sosa, no tiene nada", afeó la vecina, que abogó por más zonas verdes y encomió la futura implementación de juegos infantiles, actuación que complementa la renovación de ese área del parque de Los Pericones, ya en su recta final.

Antonio Martín y María del Mar Díaz, con la perra "Kira". / S. G.

El pequeño Martín, de siete meses, aún debe esperar un poco para pasarlo pipa en los parques, pero sus padres, Gustavo Menéndez y Andrea Otero, tienen claro que una zona infantil en la plaza vendrá de perlas. "Sería fantástico; todo lo que sea para niños está bien hecho", declaró Menéndez, que también puso sobre la mesa la cercanía de varios centros educativos del barrio, como los colegios El Llano o Manuel Martínez Blanco. "Vendría mucha gente", subrayó.

Noemí Santos y Josué Crespo, con la pequeña Zoe. / S. G.

"Los parques que hay por aquí se quedan pequeños", manifestó Noemí Santos, que alabó la iniciativa de impulsar un área infantil en la explanada, a la que acude de vez en cuando con su hija Zoe, de tres años. Desde la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, de la que dependen los presupuestos participativos, apuntan además que "sería conveniente reformar el entorno global de la plaza". Un lugar que, por ejemplo, otrora fue aparcamiento. "Podría mejorarse respecto a cómo está ahora, sí", ratificó el padre de Zoe, Josué. Reservados hay, en total, 115.000 euros para meter mano en la plaza del Tres de Abril. El barrio quiere hacerla más divertida.