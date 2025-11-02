La reforma del parque Electra, en Gijón, se rematará "antes de que acabe el año"
El trasplante de varias moreras, paso final del proyecto en uno de los pulmones verdes del barrio de El Llano
S. G.
La reforma del parque Electra de El Llano, en Gijón, está "prácticamente finalizada", asegura Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad. La parte de obra civil ya se ha realizado, por lo que el espacio luce una imagen renovada, si bien se habían paralizado, por petición vecinal, los trabajos en la calle Electra por la presencia de unas moreras "de alto valor simbólico y biológico". Esos ejemplares se trasplantarán a zonas verdes del parque en esta última época del año, más propicia para este tipo de labores con el arbolado. "La obra estará antes de que acabe 2025", sostiene el edil popular.
"Hay que eliminar una parte de esas jardineras porque impedían el paso de vehículos de emergencia; es una de las razones para reformar el parque más allá de la mejora ambiental", indica Rodrigo Pintueles, que aboga por "preservar el arbolado". El proyecto se centró en zonas de estancia, juegos biosaludables, la fuente y los espacios diseñados para el ocio vecinal en uno de los pulmones del barrio de El Llano.
