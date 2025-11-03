¿Por qué una inmobiliaria de El Llano, en Gijón, mutó en "lugar terrorífico" por Samaín? Así se gestó la idea

El Samaín, y en particular el "truco o trato" impulsado por la asociación vecinal La Serena por multitud de comercios de El Llano, desbordó el pasado viernes Vivalia Grupo Inmobiliario, en la calle Fuente del Real. Era una parada obligatoria. El despliegue decorativo, inspirado en la festividad mexicana del Día de Muertos, era inmenso. "Fue un éxito; superamos las expectativas", reivindica Ángel Morcillo, gerente de la inmobiliaria, que participa en la iniciativa desde 2019. "El año pasado tuvimos entre 1.000 y 1.100 niños y este, más; vamos creciendo en número de fans", bromea.

El motivo de semejante exhibición de escenografía es sencillo. "Me gusta mucho decorar", reconoce Ángel Morcillo, que aprovecha esa afición para ocasiones especiales como Navidad o el propio Samaín. En agosto se planteó a qué quería dedicar esta edición la decoración. Se decantó por el Día de los Difuntos, que llenó de colorido el local. "Es un día que suele ser más triste, pero queríamos que los niños no tuvieran esa connotación", explicó Ángel Morcillo. La planificación del montaje le llevó varias semanas.

Ángel Morcillo, en la zona del altar. / Ángel González

La temática varía cada Samaín pero el objetivo es inamovible. "La razón principal es que los niños disfruten, desde hace un mes nos preguntaban si íbamos a hacer el 'truco o trato' y ver su cara de satisfacción cuando llenas la calabaza de chucherías y se les amplía la sonrisa...", reflexiona el responsable de Vivalia Grupo Inmobiliario, que se disfrazó junto a su familia para vivir una tarde de película. A nivel decorativo, la piedra angular este año fue un altar, con velas incluidas, para simbolizar que la fecha sirve para "recordar a las personas queridas que ya no están, que nos faltan".

"Transformamos la agencia para convertirla en una experiencia inmersiva, para sentir que estás en un lugar terrorífico", subraya Ángel Morcillo. La inmobiliaria tiene un historial de volcarse tanto en el proyecto que la asociación vecinal La Serena la destacó como uno de los "comercios encantados" participantes en las actividades de Samaín en El Llano, que mutó en el paraíso del miedo por un día gracias a la implicación, entre otros, de Vivalia Grupo Inmobiliario, donde entrar estas fechas atrás era una auténtica aventura.