Susto en El Llano, en Gijón: los bomberos excarcelan al conductor de un vehículo tras un accidente
Los hechos se produjeron sobre las dos de la tarde
Nuevo accidente de tráfico en Gijón, esta vez en el barrio de El Llano. La Policía Local y los Bomberos tuvieron que acudir sobre las dos y media de la tarde al cruce entre las calle Pedro Pablo y Ana María.
Según las fuentes consultadas, los hechos sucedieron de la siguiente manera. Uno de los conductores implicados en el accidente no respetó un ceda al paso lo que le llevó a chocar contra otro coche.
El accidente generó un herido leve, el conductor de uno de los coches. Si bien, hubo que excarcelarlo del mismo.
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo