Susto en El Llano, en Gijón: los bomberos excarcelan al conductor de un vehículo tras un accidente

Nuevo accidente de tráfico en Gijón, esta vez en el barrio de El Llano. La Policía Local y los Bomberos tuvieron que acudir sobre las dos y media de la tarde al cruce entre las calle Pedro Pablo y Ana María.

Según las fuentes consultadas, los hechos sucedieron de la siguiente manera. Uno de los conductores implicados en el accidente no respetó un ceda al paso lo que le llevó a chocar contra otro coche.

El accidente generó un herido leve, el conductor de uno de los coches. Si bien, hubo que excarcelarlo del mismo.