¿Vives en El Llano? Así se verá afectado el tráfico de Gijón por las obras en esta calle del barrio
La actuación va a arrancar en los próximos días
El Ayuntamiento de Gijón iniciará el próximo martes, 4 de noviembre, las obras de renovación del pavimento en la calle Eleuterio Quintanilla, en el tramo comprendido entre Severo Ochoa y la avenida de Schulz. Así lo ha comunicado la asociación de vecinos de La Serena.
La actuación contempla la renovación completa del pavimento y una nueva distribución de la vía, que pasará a contar con un único carril de circulación. Además, se habilitará un nuevo aparcamiento en batería en el margen izquierdo, con el objetivo de mejorar el estacionamiento en la zona. El plazo de ejecución se extenderá desde el martes, 4 de noviembre, hasta el viernes, 7 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Durante la ejecución de las obras, la circulación en Eleuterio Quintanilla y sus calles perpendiculares se verá afectada. Aunque se mantendrá un carril abierto al tráfico, se prevén cortes puntuales en los cruces, que estarán debidamente señalizados y contarán con señalistas para garantizar la seguridad y reducir las molestias a los conductores. “Estas obras suponen una mejora directa para nuestro barrio, modernizando las infraestructuras”, destacan desde la entidad vecinal.
