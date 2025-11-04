Arrancan las obras en esta calle de El Llano, en Gijón, para renovar el pavimento: así afectarán al tráfico
Los trabajos se enmarcan en el plan de pacificación del entorno de La Escuelona impulsado por el Ayuntamiento
Trajín de operarios y maquinaria en la calle Eleuterio Quintanilla de El Llano, en Gijón. El Ayuntamiento inició este martes las obras de renovación del pavimento en el tramo comprendido entre la calle Severo Ochoa y la avenida Schulz, actuación que conlleva asimismo una nueva distribución de la vía, que pasará a tener un único carril de circulación. Además, se habilitará un nuevo aparcamiento en batería en el margen izquierdo en aras de mejorar el estacionamiento en la zona.
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los trabajos concluirán este mismo viernes. Durante la ejecución se verá afectada la circulación en Eleuterio Quintanilla y calles perpendiculares; se prevén puntuales cortes, que estarán señalizados. También habrá señalistas para preservar la seguridad y reducir las molestias a los conductores. "Estas obras suponen una mejora directa para nuestro barrio, modernizando las infraestructuras", reivindicaron desde la asociación vecinal La Serena. Las labores se enmarcan en el plan de pacificación del entorno de La Escuelona impulsado por el gobierno local.
La fisonomía de la calle Eleuterio Quintanilla ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. El proyecto municipal busca convertir el parque de La Serena en una gran plaza central del barrio y contempla un único vial de circulación. El acopio de material se realizó en las dos bolsas de aparcamientos que había en Eleuterio Quintanilla, lo que recrudeció las dificultades que tienen los vecinos y trabajadores de El Llano para estacionar.
La iniciativa global incorpora nuevas zonas verdes con arbolado y especies arbustivas. Se colocarán tanto en las áreas ajardinadas como en las aceras, que tendrán nuevos modelos de alcorques. El trazado del parking Eleuterio Quintanilla permitía apostar por un diseño de plaza bastante ambicioso. Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, habló en su momento de una "gran plataforma única" que generará un nuevo espacio de "convivencia". Se pretende que tenga una estética muy marcada.
