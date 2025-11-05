Los vecinos de El Llano ya conocen las claves de los presupuestos del gobierno de Gijón: "Aparecen obras que eran muy demandadas"

Tras llevar a cabo la presentación del proyecto presupuestario para 2026 a los vecinos de la zona rural, el gobierno local llevó a cabo su reunión en El Llano para dar a conocer las claves del proyecto.

El edil forista Gilberto Villoria y los concejales populares Abel Junquera y Rodrigo Pintueles fueron los encargados de detallarles las partidas presupuestarias a los componentes del distrito de El Llano.

En la reunión, celebrada en el CMI El Llano, los ediles detallaron las actuaciones previstas para desarrollar en el barrio. Algunas de ellas son la reforma del entorno de La Escuelona, las obras de la Escuela Infantil de El Llano, la reforma de la plaza del Tres de Abril y el proyecto de la plaza de Los Fresnos.

Tras el encuentro, los vecinos destacaron que "los presupuestos tienen buena pinta". "En El Llano ahora mismo no nos podemos quejar porque se están ejecutando muchas de las obras que teníamos pendientes. Y las que han añadido en los presupuestos eran muy demandadas", expresó Arancha Sánchez, al frente de la asociación "La Serena". Además, Sánchez aplaudió que el gobierno local vaya a aumentar y renovar las papeleras con las que cuentan en las calles del barrio.

El presupuesto para el próximo año del gobierno local es de 309,9 millones, una cifra récord que crece hasta los 430,9 millones si se suma lo destinado a empresas municipales y organismos autónomos.

La ronda del gobierno municipal para presentar los presupuestos finalizará este jueves con el Consejo de Distrito Zona Centro y el de la Zona Oeste. El del Centro se realizará a las 16.30 horas en la Antigua Pescadería Municipal y el del Oeste, a las 18.30 horas, en el Ateneo de La Calzada.