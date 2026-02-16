El Llano vive un Antroxu entre disfraces variopintos, escaparates coloridos y muchas ganas de mantener la ilusión

En la calle Juan Alvargonzález, la pastelería Alejandro’s luce desde hace días antifaces, máscaras y papeles de colores en su escaparate. Daniela Bras, responsable del negocio junto a María José González, explica que la idea era dar protagonismo al Carnaval y acompañar estas fechas también desde la imagen del local que refleja que el Antroxu se vive estos días con intensidad en el barrio gijonés de El Llano.

“Vendemos pasteles especiales de Antroxu y quisimos poner algo en el escaparate sobre el tema”, comenta. La decoración, elaborada por ellas mismas en apenas un par de horas, lleva cerca de una semana instalada y forma parte de una costumbre que repiten cada año. “Siempre decoramos las fechas especiales, Carnaval, Navidad…”, señala el comerciante.

El Antroxu no solo se ve, también se saborea. En el mostrador ya se pueden encontrar frisuelos rellenos de nata o crema, buñuelos y teresitas de almendra, productos típicos de estas fechas que refuerzan el ambiente festivo. Para las responsables del establecimiento, decorar el escaparate es una forma de aportar color a la calle y atraer miradas. “Es una manera de animar un poco el barrio”, apunta Bras.

Un castillo de princesas en Gaspar García Laviana

En la avenida Gaspar García Laviana, el Café Pub El Diablo se ha transformado en un castillo de princesas dentro del Carna-bar de Gijón. Su gerente, Aladino Montes, lo tiene claro. “Por no perderlo. Se está perdiendo todo ya, nadie tiene ilusión para nada”.

El local luce un castillo en la fachada, espejos decorados, lámparas y cuadros temáticos. “Siempre adornamos en Halloween y en otras fechas, y dijimos: vamos a participar también en Carna-bar”, explica. La idea del disfraz fue cosa del equipo. “Ellas lo eligieron”, dice entre risas en referencia a las camareras. Amanda Carolina Alves, una de ellas, lo confirma. “Como somos un equipo, dijimos: vamos todas de princesas”.

El objetivo es contagiar ganas. “Es muy importante ambientar los locales para que la gente también se anime y venga disfrazada”, señala Alves. Por la noche organizan incluso un pequeño concurso de disfraces con premio incluido.

Barco de piratas en Pérez de Ayala

En la confitería San Antonio, en la calle Pérez de Ayala, el espíritu es pirata. Elena Fuego y sus compañeras han dejado atrás los corazones de San Valentín para enfundarse pañuelos y sombreros. “Todos los años hacemos una temática. Nos ponemos de acuerdo y este año tocó piratas”, explica. Llevan disfrazadas desde el domingo y mantendrán el ambiente hasta mañana.

Para ellas, el escaparate es fundamental. “Siempre nos disfrazamos en Halloween y en Carnaval. A la gente le gusta, viene a ver cómo vamos este año”, comenta. Reconoce que la coincidencia con San Valentín ha restado protagonismo al Antroxu, pero defiende que mantener la tradición es importante: “Da vida al barrio”.

Dinosaurios en la Plaza de la Compostela

En la plaza de la Compostela, un grupo de amigos rompe la monotonía de la tarde lluviosa vestidos de dinosaurios, acompañados por su particular adiestrador de Jurassic Park. “El plan es ver el desfile y luego cenar”, cuenta Joel Álvarez, mientras sus amigos bromean sobre “matar Triceratops”. Para ellos, el Carnaval es simple: “Disfrazarse y pasarlo bien”. Coinciden en que el ambiente este año está “un poco bajo”, en parte por la lluvia. Aun así, mantienen el humor y las ganas de disfrutar.

Un poco más allá, en el parque de La Serena, otro grupo opta por disfraces variados: vampiros, piratas o personajes de animación. No todos se sumarán al desfile, pero sí a la cena y a la noche. “Si hubiera hecho buen día habría más ambiente”, reconocen.

La Serena, bajo la lluvia pero con ganas

La Asociación Vecinal La Serena desfiló en el Antroxu de Gijón con 24 integrantes —25 contando el bebé— tras dos meses de trabajo manual creando huevos pintos. “Lo pasamos genial”, resumen Ángeles Collía, Noelia Gómez, Esmeralda Frey, María Casado y Nerea Braña. Aunque la lluvia hizo acto de presencia, las ganas no faltaron. “La Serena sale con ganas a todo”, aseguran.

El disfraz se eligió por votación entre varias ideas y todo se elaboró a mano. Apenas pudieron ensayar una semana antes, pero el esfuerzo mereció la pena. “No sé si nos darán premio, pero lo pasamos muy bien”, comentan.