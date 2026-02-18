Arancha Sánchez seguirá al frente de La Serena: “Empezamos siendo 130 socios y hoy somos más de 1000, el barrio necesitaba esto”

La Asociación Vecinal La Serena celebrará el próximo 9 de marzo su asamblea general extraordinaria para proclamar a su nueva junta directiva. No habrá sorpresa: cerrado el plazo de candidaturas, solo se ha presentado la encabezada por Arancha Sánchez (Gijón, 1976), que continuará así al frente de la entidad cuatro años después de asumir la presidencia.

En la sede de la asociación, con vecinos entrando y saliendo para preguntar por actividades o trasladar alguna queja, Sánchez habla de elecciones, pero también de balance y de futuro. “Ahora mismo estamos en el plazo de posibles reclamaciones, el 3 de marzo se proclamará definitivamente la candidatura y el 9 se hará la asamblea”, explica. El proceso seguirá su curso formal, aunque el resultado esté claro.

La actual presidenta fue impulsora de la transformación de la antigua asociación sociocultural en entidad vecinal. “El barrio nos lo pedía”, recuerda. El cambio permitió ampliar el campo de acción, menos limitaciones en actividades y más capacidad para intervenir en la problemática diaria.

“Como vecinal estamos más a pie de calle, más pendientes de lo que pasa”, señala. Esa cercanía, defiende, ha sido clave para el crecimiento: de 130 socios en el arranque a más de 1000 en la actualidad. “Eso demuestra que el barrio necesitaba una asociación fuerte y activa”. El balance de estos cuatro años lo califica de “muy bueno”. No solo por las cifras, sino por la implicación. “A veces tú ves algo de una manera y viene un vecino y te da otra visión. Eso es positivo”.

Obras, mejoras y asuntos pendientes

Durante su mandato, la asociación ha estado presente en distintas reivindicaciones urbanas. Sánchez destaca la actuación en el parque de Electra, largamente demandada, y las obras de pacificación en el entorno de La Serena.

“Las obras generan molestias, claro, pero hay que esperar al resultado final”, sostiene. Recuerda que El Llano es un barrio muy envejecido y que muchas de las actuaciones buscan mejorar la accesibilidad y crear espacios de descanso para personas mayores.

No todo está cerrado. La reforma de la plaza de Los Fresnos sigue en el aire y la asociación permanece atenta a cualquier novedad. También trabaja en un escrito sobre la nueva ubicación de la parada de taxis de la Calle Eleuterio Quintanilla, trasladada a una zona cercana a carga y descarga que, según trasladan comerciantes y vecinos, provoca ocupaciones constantes del espacio reservado. “Cuando la misma queja llega por varios sitios, hay que intentarlo al menos”, afirma.

Luchar contra la soledad

Más allá de las reivindicaciones urbanas, Sánchez pone el acento en el papel social de la entidad. “Tenemos un barrio muy envejecido, muchas mujeres viudas”, explica. Iniciativas como los “cumplemes”, celebraciones mensuales para socios que cumplen años, han tenido una acogida que incluso sorprendió a la directiva. “Al principio la gente es reticente, pero cuando unos cuentan a otros cómo fue, se animan”.

Para la presidenta, lo importante no es solo la actividad en sí, sino lo que genera alrededor. “Muchas veces vienen por el curso, pero lo que encuentran es compañía. Después se van juntas a tomar un café, quedan los domingos… Eso es fundamental”.

La asociación cuenta con dos vocalías activas, la de mayores y la de juventud. Con los primeros, dice, la respuesta es inmediata; con los jóvenes, el reto es escuchar y adaptar propuestas. “Hay que darles voz y ver qué es viable”.

Fiestas y compromiso

El calendario anual está marcado por citas ya consolidadas: la carrera popular de junio, la fiesta de Samaín en octubre, la programación navideña y la participación en el carnaval. Este año, 27 personas formaron parte del desfile tras semanas de ensayos. “Se crea una familia”, resume.

Uno de los desafíos permanentes es lograr mayor implicación en la junta directiva. “Desde fuera todo parece fácil, pero sacar proyectos adelante exige tiempo y compromiso”, reconoce.

De cara al nuevo mandato, Sánchez no plantea giros bruscos. “Mi idea es continuar con lo que funciona y seguir luchando y peleando por el barrio”, afirma. Con la reelección asegurada a falta del trámite formal del 9 de marzo, encara una etapa de continuidad al frente de una asociación que, en cuatro años, se ha consolidado como uno de los principales motores del barrio.