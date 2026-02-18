Arancha Sánchez seguirá como presidenta vecinal de La Serena

Arancha Sánchez continuará, salvo sorpresa, como presidenta de la asociación vecinal La Serena. El plazo de presentación de candidaturas concluyó ayer y solo figuraba la encabezada por Sánchez, primera y única presidenta hasta el momento del colectivo. "Quiero continuar haciendo cosas por el barrio; este es un proyecto que está funcionando", sostiene Arancha Sánchez, que aboga por trabajar en La Serena "por mayores y jóvenes".

En ese sentido, la entidad ha puesto en marcha recientemente la iniciativa "Serena Dorada" para combatir la soledad no deseada. Respecto al proceso electoral, ahora hay quince días para alegaciones y el 9 de marzo tendrá lugar la asamblea extraordinaria para ratificar la continuidad de Arancha Sánchez.