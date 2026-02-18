Arancha Sánchez seguirá como presidenta vecinal de La Serena
Única candidatura para liderar la asociación del barrio de El Llano
Arancha Sánchez continuará, salvo sorpresa, como presidenta de la asociación vecinal La Serena. El plazo de presentación de candidaturas concluyó ayer y solo figuraba la encabezada por Sánchez, primera y única presidenta hasta el momento del colectivo. "Quiero continuar haciendo cosas por el barrio; este es un proyecto que está funcionando", sostiene Arancha Sánchez, que aboga por trabajar en La Serena "por mayores y jóvenes".
En ese sentido, la entidad ha puesto en marcha recientemente la iniciativa "Serena Dorada" para combatir la soledad no deseada. Respecto al proceso electoral, ahora hay quince días para alegaciones y el 9 de marzo tendrá lugar la asamblea extraordinaria para ratificar la continuidad de Arancha Sánchez.
