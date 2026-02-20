La Asociación Vecinal La Serena aborda la importancia de la salud mental
El médico Daniel Eichelbaum ofrecerá la charla “Fragilidad y fortaleza del deseo de vivir” el 25 de febrero
La Asociación Vecinal La Serena organiza el próximo miércoles 25 de febrero una nueva cita de su ciclo “Los Miércoles de la Serena”, que en esta ocasión estará centrada en la salud mental bajo el título “Fragilidad y fortaleza del deseo de vivir”.
La charla correrá a cargo de Daniel Eichelbaum Sánchez, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y experto en ayuda psicológica y salud mental, quien invitará a reflexionar sobre la aparente contradicción de la sociedad actual: mayores cotas de libertad y desarrollo tecnológico frente a una creciente fragilidad ante el sufrimiento.
Profundizar en el sentido de la vida
Según explican desde la asociación, el objetivo del encuentro es “profundizar en las raíces de nuestro deseo de vivir” y explorar cómo encontrar sentido cuando las circunstancias no acompañan y el ánimo decae. La propuesta busca abrir un espacio de reflexión compartida sobre el malestar emocional, la resiliencia y la construcción de significado en momentos difíciles.
La actividad tendrá lugar a las 19.00 horas en el local de la asociación, situado en la calle Saavedra, 49.
