El CMI El Llano ofrece la próxima semana teatro, cine, música y salud mental

El tributo a Tino Casal, una función de FETEN, una charla sobre Rosalía y una jornada sobre ansiedad, entre las propuestas del 23 al 28 de febrero

Centro Municipal Integrado de El Llano

Centro Municipal Integrado de El Llano / Lucas Cid

Demi Taneva

Demi Taneva

El Centro Municipal Integrado de El Llano encara la última semana de febrero con una programación variada que combina artes escénicas, música, cine y divulgación en salud mental. Entre el 23 y el 28 de febrero, el salón de actos acogerá actividades dirigidas a público general, con varias propuestas de acceso gratuito hasta completar aforo.

La agenda arranca el lunes 23 a las 19.30 horas con la videoproyección “Bailar hasta morir v. 7.5”, un tributo a Tino Casal organizado por Robert Taboada. La propuesta revisita la figura del artista asturiano desde un enfoque centrado en la danza y la expresión corporal, incorporando distintas disciplinas para redescubrir su faceta más versátil y camaleónica. La actividad requiere entrada previa.

FETEN llega al barrio

El miércoles 25, a las 18.00 horas, el CMI acogerá un pase de “Mular (o la gran captura)”, de Cinc Cèntims Teatre, dentro de la programación de FETEN 2026. La función, recomendada a partir de seis años, narra la historia de dos amigas que, tras descubrir una criatura insólita en la costa, desencadenan una movilización colectiva que transformará la vida del pueblo.

La entrada será libre hasta completar aforo y se recomienda un máximo de un adulto por menor para facilitar la asistencia de público infantil.

Rosalía, entre la tradición y el pop global

La música volverá a estar presente el jueves 26, a las 19.00 horas, con la charla “De seda y metal: las perlas de Rosalía”, a cargo de Jorge Alonso. La sesión propone un recorrido por la evolución artística de Rosalía, analizando cómo ha construido una identidad propia entre la tradición y la industria musical global. La actividad está organizada por la Universidad Popular en colaboración con el Foro de Mujeres de El Llano y será de entrada libre.

Cine y coloquio

El viernes 27, a las 19.30 horas, el salón de actos proyectará el corto “Saltar”, de Lia Luigilde, dentro del XII Festival Corto Gijón y en el marco del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón. El documental aborda la realidad del suicidio en Asturias y contará con coloquio posterior. El acceso será libre hasta completar aforo.

Ansiedad e hipnosis clínica

La programación se cerrará el sábado 28, a las 17.30 horas, con la II Jornada de Hipnosis Clínica para el abordaje de la ansiedad, organizada por DRV Psicosalud. La sesión pretende ofrecer información accesible y actualizada sobre la ansiedad y el uso de la hipnosis clínica como herramienta terapéutica. La asistencia es gratuita, aunque requiere inscripción previa.

TEMAS

El CMI El Llano ofrece la próxima semana teatro, cine, música y salud mental

El CMI El Llano ofrece la próxima semana teatro, cine, música y salud mental

Arancha Sánchez seguirá al frente de la asociación vecinal La Serena: “Empezamos siendo 130 socios y hoy somos más de 1000, El Llano necesitaba esto”

Arancha Sánchez seguirá al frente de la asociación vecinal La Serena: “Empezamos siendo 130 socios y hoy somos más de 1000, El Llano necesitaba esto”

