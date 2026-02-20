El CMI El Llano ofrece la próxima semana teatro, cine, música y salud mental
El tributo a Tino Casal, una función de FETEN, una charla sobre Rosalía y una jornada sobre ansiedad, entre las propuestas del 23 al 28 de febrero
El Centro Municipal Integrado de El Llano encara la última semana de febrero con una programación variada que combina artes escénicas, música, cine y divulgación en salud mental. Entre el 23 y el 28 de febrero, el salón de actos acogerá actividades dirigidas a público general, con varias propuestas de acceso gratuito hasta completar aforo.
La agenda arranca el lunes 23 a las 19.30 horas con la videoproyección “Bailar hasta morir v. 7.5”, un tributo a Tino Casal organizado por Robert Taboada. La propuesta revisita la figura del artista asturiano desde un enfoque centrado en la danza y la expresión corporal, incorporando distintas disciplinas para redescubrir su faceta más versátil y camaleónica. La actividad requiere entrada previa.
FETEN llega al barrio
El miércoles 25, a las 18.00 horas, el CMI acogerá un pase de “Mular (o la gran captura)”, de Cinc Cèntims Teatre, dentro de la programación de FETEN 2026. La función, recomendada a partir de seis años, narra la historia de dos amigas que, tras descubrir una criatura insólita en la costa, desencadenan una movilización colectiva que transformará la vida del pueblo.
La entrada será libre hasta completar aforo y se recomienda un máximo de un adulto por menor para facilitar la asistencia de público infantil.
Rosalía, entre la tradición y el pop global
La música volverá a estar presente el jueves 26, a las 19.00 horas, con la charla “De seda y metal: las perlas de Rosalía”, a cargo de Jorge Alonso. La sesión propone un recorrido por la evolución artística de Rosalía, analizando cómo ha construido una identidad propia entre la tradición y la industria musical global. La actividad está organizada por la Universidad Popular en colaboración con el Foro de Mujeres de El Llano y será de entrada libre.
Cine y coloquio
El viernes 27, a las 19.30 horas, el salón de actos proyectará el corto “Saltar”, de Lia Luigilde, dentro del XII Festival Corto Gijón y en el marco del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón. El documental aborda la realidad del suicidio en Asturias y contará con coloquio posterior. El acceso será libre hasta completar aforo.
Ansiedad e hipnosis clínica
La programación se cerrará el sábado 28, a las 17.30 horas, con la II Jornada de Hipnosis Clínica para el abordaje de la ansiedad, organizada por DRV Psicosalud. La sesión pretende ofrecer información accesible y actualizada sobre la ansiedad y el uso de la hipnosis clínica como herramienta terapéutica. La asistencia es gratuita, aunque requiere inscripción previa.
