Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: "Soy madre y aún tengo mal cuerpo"
La Policía Nacional se hizo cargo del caso y localizó a la madre del crío, en buen estado
Rocambolesco suceso en Gijón. Dos patrullas de la Policía Nacional tuvieron que acudir anoche, de madrugada, al barrio de El Llano, en concreto a la calle San Nicolás. ¿El motivo? Una mujer había localizado un carrito de bebé con un niño dentro, dormido y de unos tres años. Los agentes de la Policía Nacional pudieron localizar tiempo después a la madre del pequeño, que se encontraba en buen estado. La legítima madre del menor se hizo cargo del mismo. "Soy madre y aún tengo mal cuerpo por lo que pasó", aseguró esta tarde a LA NUEVA ESPAÑA la mujer que avisó a los agentes de la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron sobre la una de la mañana. En ese momento, según relata la mujer que alertó a la Policía, se encontraba caminando con una amiga y su marido por la calle San Nicolás. En un momento dado, cuenta, avisó a su pareja porque había visto lo que parecía un carrito de bebé. La sorpresa fue mayúscula cuando dentro había, efectivamente, un pequeño completamente dormido. "El probre no se enteró de nada", afirma esta mujer a este periódico.
Fue ella misma la que llamó a la Policía Nacional. Y en cuestión de pocos minutos se personaron dos patrullas en la citada calle, que hace frontera entre el barrio de El Llano y Pumarín. Los agentes miraron en los enseres que había dentro del carrito y allí localizaron la documentación de la que tenía pinta de ser la madre del pequeño. Pasada media hora, los policías pudieron localizar a la madre. Tras descartar que se encontrara bajo los efectos de las drogas y del alcohol, al final la mujer se hizo cargo del pequeño. Los policías tuvieron completamente claro que no había ningún indicio que impidera que la madre pudiera reencontrarse con su bebé ni que, en principio, hubiera ninga clase de negligencia por su parte.
