Una pelea a las puertas de un bar en El Llano se salda con varios heridos

Una intervención policial puso fin esta tarde a una aparatosa pelea entre un grupo de personas que se estaban dando golpes en plena calle Roncal y a las puertas de un bar donde, presuntamente, comenzó una discusión entre el grupo. Al menos dos de los implicados se trasladaron por sus medios a un centro sanitario y presentaban heridas visibles, si bien no constan lesiones de gravedad.

Vecinos del barrio de El Llano fueron testigos de la pelea, que ocurrió a plena luz del día y ocupó tanto la acera como la calzada frente al establecimiento. Al parecer, se vieron involucrados en la trifulca alrededor de media docena de personas de dos grupos de conocidos diferentes. Integrantes de ambos tuvieron algún tipo de desencuentro en el interior del local y la discusión acabó yéndose de control.

Parte de la pelea, la que vieron los vecinos, ocurrió ya en plena calle, con varias de estas personas propinándose golpes de todo tipo, si bien no consta que ninguno de ellos sufriese lesiones de relevancia por ello. Tras la intervención policial, la trifulca quedó saldada y, al parecer, varios de los involucrados manifestaron su intención de presentar denuncia.