Iniciado el trámite para cerrar un pub del barrio gijonés de El Llano ante peleas reiteradas

La última intervención policial en un pub de la calle Roncal durante la jornada de ayer ha motivado que, a instancias de la Policía Local, se haya iniciado el trámite administrativo para clausurar el establecimiento.

El operativo del sábado abordó una aparatosa pelea entre un grupo de personas que se estaban dando golpes en plena calle y a las puertas de este bar donde, presuntamente, comenzó una discusión entre el grupo. Al menos dos de los implicados se trasladaron por sus medios a un centro sanitario y presentaban heridas visibles, si bien no constan lesiones de gravedad.

Vecinos del barrio de El Llano fueron testigos de la pelea, que ocurrió a plena luz del día y ocupó tanto la acera como la calzada frente al establecimiento. Al parecer, se vieron involucrados en la trifulca alrededor de media docena de personas de dos grupos de conocidos diferentes. Integrantes de ambos tuvieron algún tipo de desencuentro en el interior del local y la discusión acabó yéndose de control. El trámite de clausura se activa ahora porque esta última intervención se enmarca en un proceso de presencia policial "reiterada" por conflictos.