El Llano revive la esencia de Tino Casal con la proyección del tributo “Bailar hasta morir v7.5”

El salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Llano acogió esta tarde la proyección de Bailar hasta morir v7.5, un tributo audiovisual a Tino Casal que permitió redescubrir la figura del artista asturiano a través de un espectáculo grabado el pasado año con la participación de 150 creadores de la región.

La iniciativa, organizada por el realizador y coreógrafo Robert Taboada, recupera el montaje escénico estrenado en Pola de Siero y lo acerca ahora al público gijonés en formato de videoproyección. La obra está estructurada en cinco segmentos que recorren las múltiples facetas de Casal como cantante, compositor, productor, estilista, escenógrafo o artista plástico.

Un recorrido por su vida y su legado

Taboada explicó que el espectáculo condensa en 25 canciones la trayectoria completa del artista. “Escogí una selección de su repertorio para construir un hilo conductor que explicara su vida y su obra en hora y media”, señaló. El montaje aborda desde sus inicios en Asturias —donde formó parte de grupos como Los Zafiros Negros y Archiduque— hasta su regreso a los escenarios tras una grave enfermedad, simbolizado como un “ave fénix” que resurge con discos como Lágrimas de cocodrilo e Histeria.

El tributo también pone el foco en la conexión de Casal con su tierra, incluyendo la canción Asturias, un tema que el organizador considera “un himno brutal que la gente tendría que conocer tanto como el ‘Asturias’ de Albéniz o el de Víctor Manuel”.

Un homenaje colectivo

El proyecto nació de forma desinteresada y contó con la implicación de colectivos de danza, teatro y música de toda Asturias. “Cada participante pagó su vestuario y nadie cobró nada. Lo hicimos por amor a Tino”, recordó Taboada. El espectáculo original llenó el auditorio en su estreno y ahora busca mantener viva esa llama a través de proyecciones puntuales.

“Si los asturianos no presumimos de lo que tenemos, no lo va a hacer nadie por nosotros”, defendió el organizador. Su intención es que el tributo pueda seguir proyectándose “una o dos veces al año para que no caiga en el olvido”.

Redescubrir a un adelantado a su tiempo

Durante la proyección, el público pudo escuchar también la propia voz de Casal a través de fragmentos de entrevistas y actuaciones integradas en el montaje. “Era un genio y un adelantado a su tiempo. Sus canciones siguen sonando actuales”, afirmó Taboada, convencido de que el artista “estaba años luz de muchos en los años ochenta”.