El Llano pide medidas ante el cambio de ubicación de la parada de taxis y de la carga y descarga en Eleuterio Quintanilla

La Asociación Vecinal La Serena ha solicitado una reunión conjunta y urgente con las concejalías de Infraestructuras Urbanas y Rurales y de Tráfico, Movilidad y Transporte Público para abordar los problemas generados tras el intercambio de ubicaciones entre la parada de taxis y la zona de carga y descarga en la calle Eleuterio Quintanilla, en el barrio de El Llano.

La presidenta del colectivo, Arancha Sánchez, ha remitido sendos escritos a los concejales Gilberto Villoria y Pelayo Barcia en los que traslada la “honda preocupación” existente entre vecinos y vecinas por las consecuencias de la reciente reordenación viaria. Aunque desde el Ayuntamiento se les comunicó que los cambios están amparados por la normativa local y que no se consideran necesarias modificaciones, la asociación sostiene que la respuesta “no aborda los problemas reales que se están viviendo sobre el terreno”.

Garajes bloqueados y aceras invadidas

Entre las principales quejas figura la nueva ubicación de la zona de carga y descarga, situada junto a un garaje comunitario. Según denuncian, cuando estacionan furgonetas de reparto se dificulta gravemente la salida de vehículos, generando “situaciones de riesgo y malestar constante”.

También alertan de la invasión del espacio peatonal. La actividad de carga y descarga obliga en ocasiones a los repartidores a utilizar la acera con transpaletas, lo que supone un peligro para viandantes, especialmente personas mayores o con movilidad reducida.

La calle, además, ha sido reconfigurada con un único carril de circulación y estacionamiento en batería, lo que complica las maniobras y, a juicio del colectivo, agrava los conflictos entre residentes, repartidores y taxistas. La asociación advierte de que esta situación está deteriorando la convivencia y la imagen del barrio.

Una parada “inoperante”

La problemática afecta también al servicio público del taxi. Según recoge el escrito vecinal, la nueva ubicación de la parada ha reducido su capacidad operativa y su visibilidad, además de facilitar su ocupación sistemática por vehículos de reparto. La Federación Asturiana Sindical del Taxi ha presentado igualmente una denuncia al respecto, al considerar que la parada ha quedado en la práctica inutilizada.

Al mismo tiempo, la zona de carga y descarga estaría siendo ocupada con frecuencia por turismos y furgonetas sin que exista, según los vecinos, una vigilancia eficaz que lo impida.

Preocupación por la iluminación

Otro de los puntos que más inquietud genera es la falta de iluminación en el entorno de la nueva parada, situada en el cruce con la calle Echegaray. Los vecinos aseguran que presenta “una iluminación muy deficiente” en comparación con su anterior ubicación en la confluencia con la avenida Schulz, más transitada y luminosa.

Esta circunstancia, señalan, está generando temor entre residentes, especialmente mujeres y personas mayores que deben desplazarse de noche hasta un punto que consideran oscuro y apartado. La asociación vecinal entiende que esta situación es incompatible con una ciudad “segura, accesible e inclusiva”.

Reunión el 4 de marzo

Ante este escenario, La Serena ha solicitado formalmente una reunión conjunta con ambos concejales, técnicos municipales y representantes del sector del taxi para buscar una solución integral. Entre las propuestas planteadas figuran la reconsideración de la ubicación actual de la carga y descarga, la mejora de la iluminación o el posible retorno de la parada de taxis a un punto más visible y seguro.

El colectivo ha sido convocado a una reunión el próximo miércoles 4 de marzo a las 12.00. No obstante, advierte de que, si no se adopta una solución satisfactoria en un plazo razonable, se plantearán movilizaciones públicas para reclamar una ordenación urbana que garantice la seguridad, la convivencia y el correcto funcionamiento de los servicios en Eleuterio Quintanilla.