Los Fresnos abre su plaza central al talento femenino asturiano con la muestra “Ellas” para conmemorar el 8M

El Centro Comercial Los Fresnos se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer convirtiendo su plaza central en un escaparate del arte hecho por mujeres. Del 2 al 8 de marzo, el espacio acogerá la exposición “Ellas”, una propuesta que reúne a seis artistas asturianas con trayectorias y estilos diversos y que podrá visitarse de forma gratuita durante el horario habitual del centro.

La iniciativa busca acercar la creación artística al público y ofrecer visibilidad a autoras del panorama regional en un entorno cotidiano y accesible. Además de recorrer la muestra, los visitantes podrán participar activamente votando a su artista favorita a través de un código QR habilitado en el propio espacio expositivo.

Seis miradas, seis estilos

La exposición reúne propuestas muy diferentes. Itziar Sánchez Chicharro presenta una serie centrada en la naturaleza como refugio y espacio de introspección; Mar Herrera Casariego apuesta por escenas cotidianas cargadas de emoción donde el color cobra protagonismo; mientras que Rosa Herrero busca provocar una reacción íntima en el espectador a través de obras de fuerte carga expresiva.

Magdalena Morey exhibe “Sinergia”, un trabajo que reflexiona sobre la conexión entre ideas y personas; Isabel Méndez Castaño explora el paisaje y su dimensión sensorial en “El color en el bosque”; y Natalia Falcó aporta una propuesta marcada por la textura y la intensidad cromática, con piezas abstractas y una obra figurativa.

Cada creadora cuenta con un panel informativo en el que se detallan sus datos profesionales y vías de contacto, facilitando posibles encargos o adquisiciones.

La plaza central se transforma así en punto de encuentro entre ciudadanía y creación artística, en una fecha especialmente significativa para la reivindicación de la igualdad y el reconocimiento del talento femenino.