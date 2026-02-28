¿Quieres hacer voluntariado en Gijón? La Sociedad de San Vicente de Paúl explicará su programa con una charla en El Llano

Oportunidad para hacer voluntariado en Gijón. La sede de la asociación vecinal La Serena, de El Llano, acogerá el próximo 5 de marzo una charla informativa a cargo de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que presentará su programa de voluntariado. Este consiste en el acompañamiento a personas con diversidad funcional en situación de soledad no deseada y a usuarias del Centro de Apoyo a la Integración y de la residencia de Cabueñes.

El acto comenzará a las 19.00 horas. "¡Nos encanta ceder el espacio para esta iniciativa tan bonita!", destacan desde el colectivo vecinal. Tras la charla, habrá un coloquial pinchoteo de confraternización.

El programa de voluntariado de la Sociedad de San Vicente de Paúl abarca, por ejemplo, ver un partido del Sporting en El Molinón, merendar, pasear por el Jardín Botánico o disfrutar de actividades culturales y deportivas. "Tú pones el tiempo, ellos ponen la magia", indican desde La Serena.