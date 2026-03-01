Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras en el entorno de la Escuelona cogen carrerilla y van con un mes de adelanto: “Hay que tener paciencia unos meses para luego disfrutarlo”

La gran reforma podría estar lista en septiembre y encara ahora la fase de pavimentación

Vídeo: Demi Taneva | Foto: Marcos León

Demi Taneva

Demi Taneva

Las obras de pacificación del entorno de la Escuelona avanzan a buen ritmo y acumulan ya más de un mes de adelanto sobre el calendario previsto. Así lo explican desde la dirección técnica de los trabajos, que estos días afronta una de las fases más complejas: las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento, así como la recogida de aguas del río Cutis.

Julián Hornas, encargado de la obra, detalla que ya se ha instalado la tubería principal de gran diámetro y que próximamente se completarán las conexiones pendientes para enlazar los distintos tramos. En paralelo, en calles como Custodia, Adolfo Vega o Saavedra ya están finalizadas las canalizaciones y buena parte de las aceras. “Los números nos salen que vamos un mes y algo por delante”, señala, aunque reconoce que aún queda “mucha pavimentación, alumbrado y jardinería” antes de dar por concluida la intervención. Si se mantiene el ritmo actual, la previsión es que pueda estar terminada en septiembre.

Los trabajos no han estado exentos de dificultades técnicas. La presencia de conducciones de gas y líneas eléctricas obligó a modificar canalizaciones para evitar interferencias, algo que ya ocurrió también en otros puntos del entorno. Pese a ello, desde la obra aseguran que el desarrollo es positivo.

Paciencia con la vista puesta en el resultado

Entre los comerciantes de la calle Eleuterio Quintanilla, el sentir general mezcla resignación y esperanza. Flora María González, al frente de un establecimiento en la zona, asegura estar satisfecha con la evolución. “Para que quede guapo primero tiene que estar feo”, resume. Reconoce que las incomodidades son inevitables, pero valora el trato con los operarios y el esfuerzo por facilitar el paso a vecinos y vehículos. “Hay que tener paciencia unos meses para luego disfrutarlo”, añade.

Las obras en el entorno de la Escuelona cogen carrerilla / Marcos León / LNE

En la hostelería, el principal problema es la falta de aparcamiento. Andrea Matei, camarera de uno de los bares próximos, explica que la ausencia de plazas está afectando a la clientela. “Aquí siempre había sitio para aparcar y ahora no hay ni un hueco”, apunta. Aun así, confía en el resultado final. “Si queda como en las imágenes, va a quedar precioso”, afirma, destacando además que en las últimas semanas el avance ha sido notable.

José Clemente Gómez, también camarero en la zona, coincide en que las molestias actuales —barro y cortes puntuales— son el peaje necesario para mejorar el entorno. “Había necesidad de arreglarlo”, sostiene.

Entre los residentes hay opiniones más dispares. Rebeca Sorribas, que atraviesa a diario la zona paseando a sus perros, admite estar “un poco cansada de las obras” por las dificultades para transitar, aunque espera que el resultado final compense. “Lo importante es que quede servicial”, señala.

Durante las próximas semanas, la intervención se centrará en la pavimentación con adoquín. Esta fase implicará cortes casi permanentes en algunos tramos mientras se ejecutan los trabajos.

La transformación del entorno de la Escuelona busca reducir el tráfico rodado y ganar espacio para el peatón en una de las arterias principales de El Llano. Si se cumplen las previsiones, el barrio podrá estrenar su nueva imagen antes de que termine el verano.

