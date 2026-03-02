El mantenimiento en la Avenida Schultz continúa con la obra para renovar un tramo de acera

Los trabajos de mantenimiento de la Avenida Schultz de Gijón, en el barrio de El Llano, se han reanudado con las obras de reposición de dos tramos de acera, trabajos que ya se estaban ultimando en la tarde de este lunes.

Estos trabajos efectuados por la empresa encargada del mantenimiento urbano han afectado a los tramos de acera de ambas esquinas de esta avenida con la calle San José.

Los trabajos han consistido en la reposición de baldosas y se suman a los ya efectuados en la zona para poner al mismo nivel que las aceras varios pasos de peatones del entorno.

Vista del lugar donde se realizan los trabajos. / Lne

En la avenida Schultz también se acometieron con anterioridad trabajos de renovación del pavimento de la calzada, en distintos tramos de la avenida.