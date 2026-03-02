Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mantenimiento en la Avenida Schultz continúa con la obra para renovar un tramo de acera

Los nuevos trabajos en esta zona de El Llano se han realizado en el entronque con la calle San José

Operarios trabajando este lunes en un tramo de acera de la avenida Schultz.

Operarios trabajando este lunes en un tramo de acera de la avenida Schultz. / Lne

Manuel Castro

Gijón

Los trabajos de mantenimiento de la Avenida Schultz de Gijón, en el barrio de El Llano, se han reanudado con las obras de reposición de dos tramos de acera, trabajos que ya se estaban ultimando en la tarde de este lunes.

Estos trabajos efectuados por la empresa encargada del mantenimiento urbano han afectado a los tramos de acera de ambas esquinas de esta avenida con la calle San José.

Los trabajos han consistido en la reposición de baldosas y se suman a los ya efectuados en la zona para poner al mismo nivel que las aceras varios pasos de peatones del entorno.

Vista del lugar donde se realizan los trabajos.

Vista del lugar donde se realizan los trabajos. / Lne

En la avenida Schultz también se acometieron con anterioridad trabajos de renovación del pavimento de la calzada, en distintos tramos de la avenida.

