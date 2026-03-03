Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Llano estrena una carpa cubierta para aliviar la saturación deportiva en Gijón

La nueva instalación del complejo, con una inversión cercana a los 200.000 euros, permitirá ampliar horarios para baloncesto, bádminton y voleibol

El Llano estrena una carpa cubierta para aliviar la saturación deportiva de la ciudad

El Llano estrena una carpa cubierta para aliviar la saturación deportiva de la ciudad

VIDEO: Demi Taneva / FOTO: Marcos León

Demi Taneva

Demi Taneva

El complejo deportivo Llano-Contrueces ya cuenta con una nueva carpa cubierta que ampliará la oferta de espacios para la práctica deportiva en Gijón. El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, inauguró la instalación este mediodía, destacando que se trata de “una solución económica, ágil y rápida” para descongestionar unas instalaciones municipales que, según señaló, están actualmente saturadas.

La nueva estructura ocupa el espacio de una antigua pista de tenis que no había sido rehabilitada como el resto. En su lugar se ha optado por levantar un módulo cubierto y aislado que funcionará como un pequeño pabellón polivalente. “Gijón tiene tantísimos clubes y disciplinas que todas las instalaciones están ya saturadas. Esto es una buena solución mientras avanzan otros proyectos como el pabellón de La Calzada”, explicó Pañeda, que probó las nuevas canastas durante la inauguración.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Una estructura aislada y desmontable

El responsable de infraestructuras deportivas del Patronato Deportivo Municipal, Salvador Gómez, detalló las características técnicas de la actuación. La carpa no es una estructura tradicional de lona simple, sino que cuenta con paredes aislantes y una cubierta de doble capa con cámara de aire, similar al sistema que se emplea en pabellones deportivos. “El techo es doble y dispone de un motor que inyecta aire para mantener el aislamiento. Con el clima de aquí es más que suficiente”, explicó.

El suelo también ha sido renovado por completo. La antigua pista presentaba un estado deficiente y fue necesario nivelarla antes de instalar un pavimento vinílico sintético de primer nivel, homologado para múltiples disciplinas. “Es un suelo similar al del pabellón de La Tejerona, uno de los mejores que tenemos”, indicó Gómez.

La inversión total ronda los 200.000 euros, una cifra que incluye la estructura y la adecuación interior, aunque sin vestuarios anexos, ya que se trata de un módulo cubierto independiente.

Más espacio para clubes y jóvenes

La instalación incorpora canastas específicas para baloncesto 3x3 y permitirá también la práctica de bádminton y voleibol. “Es una respuesta a la masificación que tenemos. Construir un pabellón puede costar cuatro millones y tardar años. Esto, en cambio, es una solución rápida y replicable”, señaló el edil.

En este sentido, Pañeda apuntó que el modelo podría trasladarse a otros barrios si la experiencia resulta positiva. “Podría desmontarse en el futuro y adaptarse a otra zona de la ciudad si fuese necesario”, añadió.

Noticias relacionadas y más

Las obras comenzaron en noviembre, aunque los trabajos se vieron ralentizados por las continuas lluvias. La instalación de la carpa fue rápida, pero la humedad obligó a interrumpir temporalmente la ejecución del suelo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  2. El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
  3. Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
  4. Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
  5. El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
  6. Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido
  7. Investigan la muerte de una gijonesa de 19 años tras fugarse de un hospital en Canarias como un posible caso de homicidio doloso y agresión sexual
  8. Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos

El Llano estrena una carpa cubierta para aliviar la saturación deportiva en Gijón

El Llano estrena una carpa cubierta para aliviar la saturación deportiva en Gijón

De contenedores soterrados en El Llano a más luces en la zona Oeste: una modificación presupuestaria da soporte ya a las obras decididas en los seis consejos de distrito

De contenedores soterrados en El Llano a más luces en la zona Oeste: una modificación presupuestaria da soporte ya a las obras decididas en los seis consejos de distrito

El mantenimiento en la Avenida Schultz continúa con la obra para renovar un tramo de acera

El mantenimiento en la Avenida Schultz continúa con la obra para renovar un tramo de acera

Las obras en el entorno de la Escuelona cogen carrerilla y van con un mes de adelanto: “Hay que tener paciencia unos meses para luego disfrutarlo”

Las obras en el entorno de la Escuelona cogen carrerilla y van con un mes de adelanto: “Hay que tener paciencia unos meses para luego disfrutarlo”

¿Quieres hacer voluntariado en Gijón? La Sociedad de San Vicente de Paúl explicará su programa con una charla en El Llano

¿Quieres hacer voluntariado en Gijón? La Sociedad de San Vicente de Paúl explicará su programa con una charla en El Llano

Los Fresnos abre su plaza central al talento femenino asturiano con la muestra “Ellas” para conmemorar el 8M

El Llano pide medidas ante el cambio de ubicación de la parada de taxis y de la carga y descarga en Eleuterio Quintanilla

De vivir en Senegal a tener tres bares en Gijón: Max Ndiaye da trabajo a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”

De vivir en Senegal a tener tres bares en Gijón: Max Ndiaye da trabajo a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
Tracking Pixel Contents