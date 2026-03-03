El Llano estrena una carpa cubierta para aliviar la saturación deportiva en Gijón

El complejo deportivo Llano-Contrueces ya cuenta con una nueva carpa cubierta que ampliará la oferta de espacios para la práctica deportiva en Gijón. El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, inauguró la instalación este mediodía, destacando que se trata de “una solución económica, ágil y rápida” para descongestionar unas instalaciones municipales que, según señaló, están actualmente saturadas.

La nueva estructura ocupa el espacio de una antigua pista de tenis que no había sido rehabilitada como el resto. En su lugar se ha optado por levantar un módulo cubierto y aislado que funcionará como un pequeño pabellón polivalente. “Gijón tiene tantísimos clubes y disciplinas que todas las instalaciones están ya saturadas. Esto es una buena solución mientras avanzan otros proyectos como el pabellón de La Calzada”, explicó Pañeda, que probó las nuevas canastas durante la inauguración.

Una estructura aislada y desmontable

El responsable de infraestructuras deportivas del Patronato Deportivo Municipal, Salvador Gómez, detalló las características técnicas de la actuación. La carpa no es una estructura tradicional de lona simple, sino que cuenta con paredes aislantes y una cubierta de doble capa con cámara de aire, similar al sistema que se emplea en pabellones deportivos. “El techo es doble y dispone de un motor que inyecta aire para mantener el aislamiento. Con el clima de aquí es más que suficiente”, explicó.

El suelo también ha sido renovado por completo. La antigua pista presentaba un estado deficiente y fue necesario nivelarla antes de instalar un pavimento vinílico sintético de primer nivel, homologado para múltiples disciplinas. “Es un suelo similar al del pabellón de La Tejerona, uno de los mejores que tenemos”, indicó Gómez.

La inversión total ronda los 200.000 euros, una cifra que incluye la estructura y la adecuación interior, aunque sin vestuarios anexos, ya que se trata de un módulo cubierto independiente.

Más espacio para clubes y jóvenes

La instalación incorpora canastas específicas para baloncesto 3x3 y permitirá también la práctica de bádminton y voleibol. “Es una respuesta a la masificación que tenemos. Construir un pabellón puede costar cuatro millones y tardar años. Esto, en cambio, es una solución rápida y replicable”, señaló el edil.

En este sentido, Pañeda apuntó que el modelo podría trasladarse a otros barrios si la experiencia resulta positiva. “Podría desmontarse en el futuro y adaptarse a otra zona de la ciudad si fuese necesario”, añadió.

Las obras comenzaron en noviembre, aunque los trabajos se vieron ralentizados por las continuas lluvias. La instalación de la carpa fue rápida, pero la humedad obligó a interrumpir temporalmente la ejecución del suelo.