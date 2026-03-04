Una academia de inglés de El Llano gana un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio

La academia Ian’s School, ubicada entre El Llano y Ceares, se acaba de proclamar ganadora del premio Green Positive de FECEI, un reconocimiento nacional a proyectos educativos comprometidos con el medio ambiente. El centro gijonés era una de las dos únicas academias de España finalistas —y la única de Asturias— y finalmente logró imponerse en la gala FECEI Top 2026.

El galardón llega después de que el centro fuera nominado por su trayectoria en sostenibilidad, especialmente por las limpiezas organizadas en el parque de Los Pericones durante los últimos tres años y por una serie de iniciativas educativas como la creación de un rap medioambiental con el alumnado y una revista elaborada con materiales reciclados centrada en consejos prácticos de sostenibilidad.

“Para nosotros ya era un premio estar nominados”, explicaba Lidia Bytheway, segunda generación al frente de la academia fundada hace 35 años por Ian Bytheway y Ana Rubio. “No hicimos nada pensando en ganar ningún reconocimiento, sino en enseñar valores”, señalaba entonces.

Educación ambiental más allá del aula

Las acciones que han valido el premio comenzaron tras participar en un proyecto conjunto de academias del norte de España sobre sostenibilidad. A partir de ahí, el centro decidió dar un paso más y trasladar esa conciencia ambiental a su entorno más cercano.

Primero fue el rap creado junto al alumnado, que se grabó en Los Pericones y que sirvió para que los propios estudiantes tomaran conciencia de la cantidad de residuos presentes en el parque. Después llegaron las jornadas de limpieza voluntaria, siempre en sábado y fuera del horario lectivo, abiertas a familias y amigos.

“El barrio se volcó con nosotros”, destacaba Bytheway durante el proceso de votación pública, en el que los apoyos en redes sociales eran determinantes. Comercios, familias y estudiantes impulsaron la candidatura hasta convertirla en ganadora.

Visita institucional

Tras conocerse el resultado en la gala celebrada este sábado, la academia ha anunciado que la alcaldesa de Gijón visitará el centro este martes 10 de marzo. La cita servirá para reconocer públicamente el trabajo realizado y el impacto del proyecto en el barrio.

Desde la dirección del centro insisten en que el premio no cambiará su hoja de ruta. “Seguiremos haciéndolo ganemos o no”, afirmaba Bytheway antes de conocerse el fallo. La intención es continuar con las limpiezas y ampliar las acciones educativas vinculadas al medio ambiente.